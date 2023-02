Wiener Börse (Eröffnung) - ATX verliert 0,38 Prozent

Die Wiener Börse ist nach anfänglichen Gewinnen am Dienstagvormittag in die Verlustzone gerutscht. Der heimische Leitindex ATX verlor kurz nach 10 Uhr 0,38 Prozent auf 3.477,03 Zähler. Der ATX Prime sank um 0,43 Prozent auf 1.749,12 Einheiten. Auch das europäische Börsenumfeld verzeichnete Verluste.

Im konjunkturellen Fokus stehen am zweiten Handelstag der Woche Stimmungsindikatoren aus der Eurozone. So fiel der PMI, der sowohl den Servicesektor als auch das Verarbeitende Gewerbe einbezieht, mit 52,3 Punkten deutlich über den von Experten im Schnitt prognostizierten 50,7 Zählern aus. Während die Umfrage im Dienstleistungssektor besser ausfiel als erwartet, lag die Stimmung in der Industrie im Februar unter den Erwartungen. Im weiteren Verlauf des Handelstags wird nun das ZEW-Saldo um 11 Uhr erwartet.

Unter den Einzelwerten rückten frische Zahlen der EVN ins Rampenlicht. Der niederösterreichische Versorger steigerte seinen Gewinn im ersten Quartal um satte 83,2 Prozent auf 149,4 Mio. Euro, wurde in der Früh bekannt. Trotz des starken Ergebnisses habe das Management den Ausblick "lediglich" bestätigt, kommentierten die Experten der Erste Group und beschrieben die Prognose als konservativ. Die Aktien steigerten sich um satte 4,5 Prozent.

Dagegen klar im Minus zeigten sich RHI Magnesita mit Verlusten von 4,4 Prozent. Raiffeisen-Aktien, die am Vortag stark unter Druck gestanden hatten, gaben erneut nach und zwar um zwei Prozent. DO&CO kamen nach den starken Zuwächsen am Vortag um 3,1 Prozent zurück.

sto/spo

ISIN AT0000999982