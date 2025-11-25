Wiener Börse (Eröffnung) - ATX verliert 0,38 Prozent

--------------------------------------------------------------------- AKTUALISIERUNGS-HINWEIS Neu: Kursveränderungen und Einzelwerte ---------------------------------------------------------------------

Nach einem guten Wochenstart mit klaren Zuwächsen startete die Wiener Börse am Dienstag etwas schwächer in den neuen Handelstag. Der Leitindex ATX verlor im Frühhandel 0,38 Prozent auf 4.868,71 Punkte, nachdem er am Montag starke 2,05 Prozent gewonnen hatte. Der breiter gefasste ATX Prime verzeichnete kurz nach Sitzungsauftakt eine Minus von 0,46 Prozent. Die europäischen Börsen notierten im frühen Handel gut behauptet.

Datenseitig gilt heute international das größte Interesse den US-Einzelhandelsumsätzen des Monats September, hieß es in einem Helaba-Kommentar. Auch die US-Erzeugerpreise sowie das Verbrauchervertrauen des Conference Boards sollten Beachtung finden.

Am heimischen Aktienmarkt rückten mit Unternehmensnachrichten die Versicherer UNIQA und Vienna Insurance Group (VIG) ins Blickfeld. Für die UNIQA haben die Analysten der Berenberg Bank ihr Kursziel von 16,10 auf 17,0 Euro erhöht. Die UNIQA hatte zum Wochenauftakt ihre Prognosen für die Jahre 2025 bis 2028 angehoben auf Basis der Prämien und Erträge. Die Berenberg Bank bewertet die neuen Ziele als attraktiv. Am Dienstag wurden die Papiere des Versicherers am Vormittag mit einem Plus von 0,98 Prozent bei 14,38 Euro gehandelt.

Die VIG konnte in den ersten drei Quartalen 2025 deutlich zulegen. Der Gewinn vor Steuern legte kräftig um 31 Prozent auf 872,8 Mio. Euro zu, berichtete der Versicherer am Dienstag. Die Anleger honorierten das. VIG-Papiere wuchsen um 0,65 Prozent.

Hochgestuft wurden zudem die Porr-Papiere. Die Erste Group setzte die Aktien des Baukonzerns von "Accumulate" auf "Buy" hoch. Zudem wurde vom zuständigen Experten Michael Marschallinger das Kursziel nach den Drittquartalszahlen 2025 des Baukonzerns von 33,8 auf 34,5 Euro nach oben revidiert. Die Hochstufung der Aktie begründete der Analyst mit der attraktiven Bewertung der Porr-Titel nach den jüngsten Kursrückgängen wegen Gewinnmitnahmen. Die Zahlen für das abgelaufene Jahresviertel hatten die Erwartungen zudem übertroffen. Mit einem Plus von 2,77 Prozent auf 29,70 Euro waren Porr die am Vormittag Topperformer im ATX Prime-Segment.

Nach einem schwachen Montag fand sich der Mautanbieter KapschTrafficCom am Dienstag in der Früh wieder im Plus. Die Kapsch TrafficCom-Papiere lagen bei plus 2,29 Prozent. Am Montagabend schlossen KapschTrafficCom mit minus 3,8 Prozent.

Die Mehrzahl der ATX Prime-Unternehmen fand sich am Dienstagvormittag im roten Bereich. Am untersten Ende standen RHI Magnesita mit minus 2,83 Prozent. Der Verbund folgte mit einem Minus von 2,09 Prozent. Und auch das Börsenschwergewicht Erste Group wies ein Minus von 1,82 Prozent auf. Die weiteren Bankenwerte bewegten sich um den Vortagesschluss: Raiffeisen Bank International (RBI) minus 0,12 Prozent, BAWAG plus 0,09 Prozent.

