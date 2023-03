Wiener Börse (Eröffnung) - ATX verliert 0,4 %, Semperit-Aktie stark

Die Wiener Börse hat sich am Donnerstagvormittag schwächer präsentiert. Der heimische Leitindex ATX gab bis 9.50 Uhr um 0,39 Prozent auf 3.490,99 Punkte nach. Auch an den europäischen Leitbörsen dominieren Kursverluste das Geschehen. Die Bedenken vor weiter steigenden Zinsen, die festverzinsliche Anlagen attraktiver machen und die Wirtschaft bremsen können, bleibt an den internationalen Aktienmärkten das bestimmende und belastende Thema, hieß es von Expertenseite.

Heute steht die Schnellschätzung der Eurozonen-Teuerung zur Veröffentlichung an, wobei nach den nationalen Ergebnissen fraglich ist, ob es zu einer weiteren Entspannung kommen wird, schrieben die Helaba-Analysten. Der disinflationäre Trend gehe nur langsam voran. Daher gibt es für die Währungshüter auch keinen Grund, von ihrem Zinserhöhungsplan abzurücken, hieß es weiter.

Am heimischen Aktienmarkt gestaltet sich die Meldungslage noch recht mager. Die Semperit-Papiere zogen mit einem satten Plus von neun Prozent die Aufmerksamkeit der Investoren auf sich. Der Gummi- und Kautschukkonzern schlägt für 2022 eine überraschend hohe Dividendenausschüttung vor. Obwohl die exakte Höhe der Ausschüttung noch nicht feststehe, sei der Dividendenvorschlag ziemlich großzügig, schrieben die Analysten der Erste Group in einer ersten Einschätzung.

Unter den schwergewichteten Bankenwerten verbilligten sich die Titel der BAWAG um 1,2 Prozent. Erste Group-Aktionäre mussten ein Minus von 0,9 Prozent verbuchen. Raiffeisen Bank International konnten hingegen leicht um 0,2 Prozent zulegen.

Verbund-Aktien zeigten sich mit plus 0,1 Prozent vom Vortageskursrutsch stabilisiert. Die Titel des Stromversorgers waren zur Wochenmitte in einem schwachen europäischen Sektor um mehr als fünf Prozent eingebrochen.

ISIN AT0000999982