Wiener Börse (Eröffnung) - ATX verliert 0,41 Prozent

Die Wiener Börse hat sich am Mittwochvormittag mit Kursabschlägen gezeigt. Der ATX gab bis 9.45 Uhr um 0,41 Prozent auf 3.278,11 Einheiten nach. Auch mit den Indizes der europäischen Leitbörsen geht es im Frühhandel abwärts. Im Vorfeld der am Abend anstehenden Bekanntgabe der US-Leitzinsentscheidung agieren die Akteure zurückhaltend.

An den Finanzmärkten wird erwartet, dass die Fed ihre im März begonnene Zinswende mit einer großen Anhebung um 0,5 Prozentpunkte fortsetzt. Es wäre die deutlichste geldpolitische Straffung seit mehr als zwei Jahrzehnten.

Am heimischen Aktienmarkt stehen in der laufenden Berichtssaison Lenzing, FACC und Raiffeisen Bank International (RBI) mit Zahlenvorlagen im Fokus. Der Textilkonzern Lenzing hat im 1. Quartal 2022 den Umsatz von 489,3 auf 615 Mio. Euro hochgeschraubt, das Periodenergebnis legte von 29,9 auf 34,1 Mio. Euro zu. Lenzing sprach von einer soliden Umsatz- und Ergebnisentwicklung bei einer extrem angespannten Kostensituation. Die Lenzing-Aktie gab um 0,8 Prozent ab. Die Erste Group bewertet die Zahlen in einer ersten Einschätzung als im Rahmen der Erwartungen.

Die RBI-Aktie verbilligte sich um 1,5 Prozent. RBI ist mit einem klaren Gewinnanstieg ins neue Jahr gestartet. Der Nettogewinn lag bis März mit 442 Mio. Euro höher als im vierten Quartal 2021 mit 317 Mio. Euro und doppelt so hoch wie Anfang 2021 mit damals 216 Mio. Euro. Getrieben wurde der Anstieg des Konzernergebnisses durch Zuwächse beim Zins- und beim Provisionsüberschuss sowie dem Handelsergebnis. Die Erste Group schreibt von einem Ergebnisausweis deutlich über den Markterwartungen.

FACC-Aktien gaben 1,1 Prozent nach. Der oberösterreichische Flugzeugteilebauer hat im ersten Quartal 2022 von einer Erholung der Luftfahrtbranche profitiert. Der Umsatz kletterte auf 127,5 Mio. Euro, das entspricht einem Plus von 7,9 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Das EBIT (operatives Ergebnis) lag im selben Zeitraum bei 3,0 Mio. Euro. Die Zahlen für das abgelaufene Jahresviertel zeigen nach Einschätzung der Erste Group, dass FACC auf einem guten Weg sei, einen Weg aus der Krise zu finden. Der Umsatz- und Ergebnisausweis entsprach den Analystenerwartungen.

Neue Analystenmeinungen wurden zu OMV und Strabag publik. Die Experten der Erste Group haben ihr Kursziel für die Aktien der Strabag von 43,6 auf 46,2 Euro erhöht und das Anlagevotum "Buy" bestätigt. Die Strabag-Titel legten 1,1 Prozent auf 37,3 Euro zu.

OMV-Anteilsscheine befestigten sich um 0,5 Prozent auf 50,5 Euro. Hier hat die Berenberg Bank das Kursziel von 52 auf 57 Euro nach oben revidiert. Die Empfehlung "Buy" wurde ebenfalls bekräftigt.

