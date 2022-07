Wiener Börse (Eröffnung) - ATX verliert 0,46 Prozent

Die Wiener Börse hat sich am Donnerstagvormittag mit schwächerer Tendenz präsentiert. Der ATX gab bis 9.45 Uhr um 0,46 Prozent auf 2.840,59 Punkte nach. Auch an den europäischen Leitbörsen überwogen die negativen Vorzeichen.

Es gibt viele Unsicherheiten und daher bleibt die Tendenz an den Finanzmärkten fragil und die Volatilität erhöht, schrieben die Helaba-Analysten in ihrem Tagesausblick. Die Stimmung unter den Marktteilnehmern schwankt nach Einschätzung der Experten zwischen Inflations- und Zinsangst sowie den Sorgen vor einer Rezession.

Unter den Schwergewichten in Wien büßte die voestalpine-Aktie um 5,6 Prozent auf 19,29 Euro ein. Die Aktie wird jedoch ex Dividende gehandelt. Bereinigt um den Dividendenabschlag von 1,2 Euro würde die Aktie knapp im Plus notieren. Hier haben zudem die Analysten der Deutschen Bank ihr Kursziel für die Titel des Stahlkonzerns von 35 auf 29 Euro nach unten revidiert und die "Hold"-Empfehlung bestätigt.

Die Papiere vom Flughafen Wien gaben nach Geschäftszahlen leicht um 0,3 Prozent ab. Die Passagierzahlen auf Österreichs größtem Flughafen, dem Vienna International Airport, ist im vergangenen Juni noch rund 20 Prozent unter dem Vor-Coronaniveau von 2019 gelegen. Mit 2.400.515 Flugreisenden war das Passagieraufkommen aber drei Mal so hoch wie im selben Monat des Vorjahres.

Im Technologiebereich konnten AT&S um 2,2 Prozent zulegen. Bei den schwergewichteten Banken konnten Erste Group um 0,6 Prozent zulegen, während BAWAG im selben Ausmaß um 0,6 Prozent fielen. Die Aktionäre der Raiffeisen Bank International mussten ein ähnliches Minus von 0,7 Prozent verbuchen. Die OMV-Anteilsscheine schwächten sich um 0,9 Prozent ab.

ISIN AT0000999982