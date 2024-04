Wiener Börse (Eröffnung) - ATX verliert 0,46 Prozent

Die Wiener Börse hat sich am Donnerstag im Frühhandel schwächer präsentiert. Der ATX gab bis 9.46 Uhr um 0,46 Prozent auf 3.563,82 Punkte nach. Auch an den europäischen Leitbörsen geht es mit den Aktienkursen überwiegend abwärts. Die Wall Street hatte am Mittwoch wenig verändert geschlossen und lieferten damit wenig inspirierende Vorgaben nach Europa. Nach US-Börsenschluss legten zudem der Facebook-Konzern Meta und IBM enttäuschend aufgenommene Ergebnisse vor.

Neben der international laufenden Berichtssaison stehen auf der fundamentalen Ebene Konjunkturzahlen aus den USA im Blickfeld der Akteure. Im Fokus steht am Berichtstag vor allem die erste Schätzung des BIP-Wachstums in den USA. Die Wachstumsdynamik in der weltgrößten Volkswirtschaft dürfte sich in den ersten drei Monaten des Jahres gegenüber dem Schlussquartal 2023 verlangsamt haben, erwarten die Helaba-Analysten.

Am heimischen Aktienmarkt lieferten auf Unternehmensebene Andritz und Strabag Geschäftszahlen. Die Semperit-Aktie wird zudem ex Dividende gehandelt. Die Andritz-Aktie reagierte mit einem deutlichen Minus von 4,3 Prozent. Der steirische Anlagenbauer hat im ersten Quartal 2024 beim Betriebsergebnis (Ebit) ein Minus von 4,2 Prozent auf 139,9 Mio. Euro verzeichnet. Der Umsatz reduzierte sich um 3,9 Prozent auf 1,89 Mrd. Euro. Die Analysten der Erste Group werteten vor allem den leicht nach unten angepassten Ausblick als negativ. Das Zahlenwerk für das abgelaufene Jahresviertel wurde als "in-line" eingestuft.

Österreichs größter Baukonzern Strabag hat 2023 "auf größtenteils rückläufigen Märkten" eine deutliche Gewinnsteigerung hingelegt. Das Konzernergebnis stieg gegenüber dem Jahr davor um ein Drittel auf 630,5 Mio. Euro und der Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) um ein Viertel auf 880,2 Mio. Euro. Die Strabag-Papiere zeigten sich prozentuell unverändert. Hier bewertete die Erste Group die vorgelegten Zahlen als im Rahmen der Erwartungen.

Die schwergewichteten Banken wiesen einheitlich negative Vorzeichen auf. Erste Group verbilligten sich um 0,4 Prozent und Raiffeisen Bank International kamen um 0,7 Prozent zurück. BAWAG fielen um vergleichsweise moderate 0,1 Prozent.

Semperit gaben ein Prozent bzw. 12 Cent auf 11,68 Euro nach. Bereinigt um den Dividendenabschlag in Höhe von 0,5 Euro würde die Aktie im Plus notieren.

ste/spa

ISIN AT0000999982