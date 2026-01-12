ATX

5 384,39
-18,85
-0,35 %
12.01.2026 10:46:00

Wiener Börse (Eröffnung) - ATX verliert 0,5 Prozent

--------------------------------------------------------------------- AKTUALISIERUNGS-HINWEIS Neu: Mehr Details ---------------------------------------------------------------------

Die Wiener Börse ist am Montag mit einem Minus in die neue Handelswoche gestartet. Der heimische Leitindex ATX verlor gegen 10.15 Uhr 0,52 Prozent auf 5.374,94 Punkte. Der ATX Prime fiel um 0,49 Prozent auf 2.671,31 Zähler. Die europäischen Leitbörsen verzeichneten mehrheitlich ein Minus.

Internationaler Aufreger könnte heute der Konflikt zwischen US-Präsident Donald Trump und Fed-Chef Jerome Powell werden. Auf Interesse könnte der Sentix-Indikator stoßen. Der vom Analyseinstitut Sentix erhobene Konjunkturindikator stieg im Jänner um 4,4 Punkte auf minus 1,8 Punkte, was für einen positiven Schub sorgen könnte.

In Österreich was es unternehmensseitig am Vormittag weitgehend ruhig. In den Blick der Anleger könnten die Papiere des heimischen Stromversorgers Verbund rücken. Verbundchef Michael Strugl stand am Vormittag Journalisten Rede und Antwort. Im Frühhandel gab der Konzern leichte 0,1 Prozent ab.

Im Minus fanden sich am Vormittag weiterhin die schwergewichtigen Bankenwerte. Raiffeisen Bank International (RBI) lag bei minus 0,9 Prozent, die BAWAG bei minus 0,8 Prozent und die Erste Group bei minus 0,7 Prozent. Abschläge von 1,4 Prozent gab es für Vienna Insurance Group (VIG).

Gesucht waren Kapsch TrafficCom mit einem Plus von 3,7 Prozent. Gut im Plus befanden sich auch die Aktien des österreichischen Ölfeldausrüsters SBO mit 3,3 Prozent.

moe/rst

ISIN AT0000999982

Indizes in diesem Artikel

ATX 5 388,45 -0,27%

