Wiener Börse (Eröffnung) - ATX verliert 0,54 Prozent

Die Wiener Börse hat sich am Dienstagvormittag mit Verlusten gezeigt. Bevor am Mittwoch und am Donnerstag Notenbankentscheidungen in den USA und der Eurozone das Handelsgeschehen prägen werden, finden im Vorfeld ein weiteres Mal Konjunkturdaten Beachtung.

Der heimische Leitindex ATX notierte um kurz vor 10.00 Uhr mit minus 0,54 Prozent bei 3.118,52 Einheiten. Für den ATX Prime ging es um 0,53 Prozent auf 1.559,28 Zähler hinab.

Laut den Experten der Helaba dürfte sich heute das ZEW-Saldo der Konjunkturerwartungen aller Wahrscheinlichkeit nach verbessern und damit positive Vorgaben für das kommende Woche anstehende ifo-Geschäftsklima liefern. Am Nachmittag richten sich die Blicke dann auf US-Verbraucherpreise. Die Fed werde sich laut den Helaba-Analysten allerdings wohl nicht mehr davon abbringen lassen, am morgigen Mittwoch den Zinssatz zumindest um 50 Basispunkte zu erhöhen.

Starke Abgaben verbuchten mit Blick auf die Einzelwerte die Aktien der Erste Group. Sie sanken um 1,9 Prozent auf 27,8 Euro, nachdem die Wertpapierexperten von Keefe, Bruyette & Woods (KBW) laut einem Medienbericht ihre Bewertung von "Market Perform" auf "Underperform" gesenkt hatten. Das Kursziel von KBW liegt bei 32,10 Euro.

Ebenfalls mit klaren Verlusten zeigten sich die Anteile an der Kapsch TrafficCom, die 3,5 Prozent verloren. Am oberen Ende des Kurszettels fanden sich indes OMV mit plus 1,0 Prozent wieder. Pierer Mobility gewannen unterdessen 1,3 Prozent.

sto/spo

ISIN AT0000999982