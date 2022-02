Wiener Börse (Eröffnung) - ATX verliert 0,59 Prozent

Die Wiener Börse hat am Donnerstagvormittag mit Abschlägen notiert. Der heimische Leitindex ATX gab bis 9.45 Uhr um 0,59 Prozent auf 3.925,04 Punkte nach. An den europäischen Leitbörsen gab es im Frühhandel hingegen noch keinen klaren Richtungstrend zu beobachten.

Die Nervosität an den Finanzmärkten ist nach Einschätzung der Helaba-Analysten weiterhin groß. So wird nach Einschätzung der Experten über die Belastbarkeit der ersten Entspannungssignale im Ukraine-Konflikt spekuliert. Eine dauerhafte Lösung zeichnet sich noch nicht ab und die Laune der Marktteilnehmer kann sich schnell wieder eintrüben, hieß es weiter. Zudem belasteten Äußerungen eines ranghohen US-Regierungsbeamten, wonach die Ankündigung Russlands über einen Teilabzug seiner Streitkräfte an der Grenze zur Ukraine als Falschinformation einzustufen sei.

Am heimischen Aktienmarkt gewann die AMAG-Aktie nach Zahlenvorlage 2,2 Prozent. Deutlich höhere Aluminiumpreise sowie ein Anstieg bei den Absatzmengen haben dem Aluminiumkonzern im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatz- und Gewinnsprung beschert.

DO&CO-Papiere fielen nach Ergebnispräsentation 1,3 Prozent. Das Cateringunternehmen erholt sich mehr und mehr von den Folgen der Coronakrise. In den ersten drei Quartalen des Geschäftsjahres 2021/2022 stieg der Umsatz kräftig um rund 160 Prozent auf 494,98 Mio. Euro. Das Konzernergebnis, das im Jahr davor noch mit 35,55 Mio. Euro negativ war, lag nun bei 14,04 Mio. Euro.

Bei den schwergewichteten Banken herrschte überwiegend eine schwache Stimmung vor. Raiffeien Bank International verbilligten sich um zwei Prozent und Bawag kamen um 0,7 Prozent zurück. Erste Group-Titel traten mit plus 0,07 Prozent weitgehend auf der Stelle.

Unter den weiteren Schwergewichten büßten OMV-Anteilsscheine 1,9 Prozent an Kurswert ein. voestalpine schwächten sich um 1,7 Prozent ab. Im Technologiebereich gewannen AT&S hingegen um 2,1 Prozent.

ste/pma

ISIN AT0000999982