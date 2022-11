Wiener Börse (Eröffnung) - ATX verliert 0,65 Prozent

Die Wiener Börse hat am Mittwoch im Frühhandel Kursverluste hinnehmen müssen. Rund 50 Minuten nach dem Handelsauftakt stand der heimischen Leitindex ATX mit 3.203,44 Punkten 0,65 Prozent im Minus. An den europäischen Leitbörsen herrschten mehrheitlich leichte Rückgänge vor.

International richtet sich heute das Augenmerk der Finanzmarktakteure nach Einschätzung der Helaba-Analysten vornehmlich in die USA, denn dort werden die Einzelhandelsumsätze und die Industrieproduktionszahlen des abgelaufenen Monats bekanntgegeben. Die Zahlen stehen unter zumeist positiven Vorzeichen und so dürften die Zinserwartungen in den USA nicht reduziert werden, formulieren die Experten in ihrem Tagesausblick. Der Raketeneinschlag in Polen sorgte gestern zwar für Verunsicherung, insgesamt hat sich die Stimmung der Finanzmarktteilnehmer zuletzt aber verbessert, hieß es weiter.

Auf den ATX drückten die Kursverluste der schwergewichteten Banken Erste Group und Raiffeisen Bank International mit Abschlägen von einem bzw. zwei Prozent. OMV-Anteilsscheine konnten sich hingegen um ein Prozent steigern.

Am heimischen Aktienmarkt rückten zudem in der laufenden Berichtssaison Semperit, KapschTrafficCom und Strabag mit präsentierten Zahlen ins Blickfeld der Anleger. Der Bauriese Strabag hat seine Leistung heuer deutlich gesteigert. In den ersten drei Quartalen gab es gegenüber der Vorjahresperiode einen Zuwachs von 10 Prozent auf 12,65 Mrd. Euro. Das war mehr als zu Rekordzeiten vor Corona, im Vergleichszeitraum 2019. Für 2022 werden nun mindestens 17 Mrd. Euro Bauleistung erwartet, statt bisher 16,6 Mrd. Euro. Die Analysten von der Erste Group, schreiben in einer ersten Einschätzung der Zahlen von einer Fortsetzung der positiven Dynamik beim Output und von keinen großen Überraschungen. Die Strabag-Aktie reagierte auf die Zahlenvorlage prozentuell unverändert.

Höhere Kosten für Material und Vorleistungen haben beim Mautsystemanbieter Kapsch TrafficCom im ersten Halbjahr 2022/23 zu einem kräftigen Ergebnisrückgang geführt. Der den Anteilseignern zurechenbare Gewinn ging zur Vorjahresperiode um 90 Prozent zurück und lag noch bei 0,3 Millionen Euro. Für das Gesamtjahr rechnet der Konzern unverändert mit einem stabilem Umsatzniveau und einer höheren Profitabilität. Die Erste Group bewertet die vorgelegten Daten als besser als erwartet. Die Kapsch-Aktie gewann drei Prozent.

Der Gummi- und Kautschukkonzern Semperit ist heuer in den ersten drei Quartalen klar in die Verlustzone gerutscht. Der Unternehmensbereich Industrie warf zwar Gewinne ab, doch der Sektor Medizin (Sempermed) riss mit negativen Ergebnisbeiträgen ein Loch in die Bilanz. Unter dem Strich blieb ein Fehlbetrag in Höhe von 34,6 Mio. Euro. In der Vorjahresperiode waren noch 224,1 Mio. Euro Gewinn geschrieben worden. Die Verkaufserlöse sanken um 10,4 Prozent, von 926,1 auf 829,6 Mio. Euro. Hier stufen die Erste-Analysten die Ergebnisse für das abgelaufene Jahresviertel mit Ausnahme der Umsatzentwicklung als leicht unter den Erwartungen ein. Die Semperit-Titel rutschten 3,8 Prozent tiefer.

Rosenbauer gewannen 1,9 Prozent auf 32,2 Euro. Die Analysten der Baader Bank haben ihre Kaufempfehlung "Buy" für die Aktie nach der jüngsten Vorlage der Drittquartalszahlen 2022 des Feuerwehrausrüsters bestätigt. Auch das Kursziel in Höhe von 42,00 Euro wurde unverändert belassen.

