Wiener Börse (Eröffnung) - ATX verliert 0,91 Prozent

Die Wiener Börse hat am Donnerstag klar schwächer tendiert. Der ATX ermäßigte sich bis 9.50 Uhr um 0,91 Prozent auf 3.112,03 Punkte. Nach negativen Vorgaben von den Überseebörsen in den USA und Asien verzeichneten auch die europäischen Leitbörsen Kursverluste. Auf die Stimmung der Anleger drückt international, dass die US-Notenbank am Vorabend kein Ende der Leitzinserhöhungen in Aussicht gestellt hatte. Am Berichtstag steht nun die EZB mit ihrer Zinsentscheidung im Fokus.

Bei der EZB wird mit einer erneuten Zinserhöhung im Kampf gegen die hohe Inflation gerechnet, allerdings nur noch um 0,50 Prozentpunkte. Zuvor hatte die Notenbank der Eurozone mit Zinsschritten um 0,75 Prozentpunkte gegen die starke Teuerung angekämpft.

Am heimischen Aktienmarkt rückte die EVN mit einer Ergebnisvorlage ins Blickfeld der Akteure. Beim niederösterreichische Energieversorger zeichneten sich die Verwerfungen auf den Energiemärkten im vergangenen Jahr deutlich im Geschäftsbericht ab. Der Umsatz legte im Geschäftsjahr 2021/22 um 69,6 Prozent auf rund 4,06 Mrd. Euro zu, der Gewinn sank unterdessen um 35,6 Prozent auf 209,6 Mio. Euro. In Südosteuropa brachten stark gestiegene Strompreise deutliche Zuwächse, gleichzeitig verteuerte sich der Fremdstrombezug stark. Die EVN-Titel rutschten im Frühhandel 3,9 Prozent tiefer.

Beim Branchenkollegen Verbund gab es ein Minus von 1,4 Prozent zu sehen. Die schwergewichteten Banken gaben einheitlich nach. BAWAG verbilligten sich um 0,8 Prozent und Erste Group fielen in einem ähnlichen Ausmaß um 0,7 Prozent. Raiffeisen Bank International gaben etwas moderater um 0,3 Prozent nach.

Die Titel der Addiko Bank kamen um 4,8 Prozent zurück, nachdem sie am Mittwoch von einem Gerichtsurteil in Slowenien profitiert hatten und um satte fast 15 Prozent hochgesprungen waren. Das Verfassungsgericht in Ljubljana hat ein Gesetz zu Krediten in Schweizer Franken gekippt.

ste/ger

ISIN AT0000999982