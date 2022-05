Wiener Börse (Eröffnung) - ATX verliert 1,13 Prozent

Die Wiener Börse hat sich am Donnerstagvormittag mit Kursabschlägen gezeigt. Der ATX gab bis 9.40 Uhr um 1,13 Prozent auf 3.219,86 Einheiten nach. An den europäischen Leitbörsen gab es hingegen nach sehr starken Vorgaben von der Wall Street am Vorabend deutliche Zuwächse zu sehen.

Auf den heimischen Leitindex drückten vor allem die merklichen Abschläge der Werte aus dem Energiebereich. Die Titel des Stromversorgers Verbund rutschten um 8,6 Prozent tiefer. EVN-Anteilsscheine verbilligten sich um 2,7 Prozent und OMV-Papiere kamen um 1,7 Prozent zurück.

Die Meldungslage auf Unternehmensebene gestaltet sich noch sehr dünn. Erst zum Wochenausklang wird Polytec Erstquartalszahlen für 2022 vorlegen. Im Vorfeld tendierte die Aktie des Autozulieferers mit minus 0,8 Prozent.

Die schwergewichteten Banken wiesen überwiegend positive Vorzeichen auf. Erste Group verteuerten sich um 0,5 Prozent. Bawag verbesserten sich um 0,9 Prozent. Raiffeisen Bank International zeigten sich prozentuell unverändert.

ste/spo

ISIN AT0000999982