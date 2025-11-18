Wiener Börse (Eröffnung) - ATX verliert 1,4 Prozent

--------------------------------------------------------------------- AKTUALISIERUNGS-HINWEIS Neu: Einzelwerte ergänzt. ---------------------------------------------------------------------

Am Wiener Aktienmarkt hat sich die Abwärtsbewegung der vergangenen Tage am Dienstag beschleunigt fortgesetzt. Rund eine Stunde nach Handelsbeginn notierte der ATX 1,40 Prozent tiefer bei 4.753 Punkten und unterschritt dabei mit der 21-Tage-Linie einen kurzfristigen Trendindikator. Die Gewinnmitnahmen setzen sich damit fort, nachdem der heimische Leitindex Ende vergangener Woche noch ein Jahreshoch erreicht hatte. Der ATX Prime verlor am Dienstag 1,36 Prozent auf 1.254 Punkte.

Ähnlich schwach eröffnete das europäische Umfeld nach tiefroten Asien-Vorgaben. Marktbeobachter verwiesen mit Blick auf die "risk-off"-Stimmung am Markt auf die in den kommenden Tagen anstehenden Zahlen des weltgrößten Konzerns Nvidia am Mittwochabend sowie die US-Arbeitsmarktdaten am Donnerstag.

Unter den schwächsten Werten befanden sich im Frühhandel Industrietitel sowie Banken. Erste Group, BAWAG und voestalpine gaben zwischen 1,5 und 2,9 Prozent ab.

Unter den weiteren Einzelwerten stachen Anteile am Flughafen Wien mit plus 0,8 Prozent positiv hervor. Das Unternehmen konnte im dritten Quartal Umsatz und Gewinn steigern und bestätigte seinen Ausblick für das Gesamtjahr. Die neuesten Verkehrszahlen hätten weitere Belege für das solide Wachstum der Reise- und Luftfahrtbranche trotz der schwierigen geopolitischen Lage geliefert, kommentierte Analystin Vladimira Urbankova von der Erste Group.

UNIQA büßten 1,1 Prozent auf 13,06 Euro ein. Die Berenberg Bank hat ihre Kaufempfehlung und ihr Kursziel von 16,10 Euro für die Aktien im Vorfeld der anstehenden Ergebnisveröffentlichung des Versicherers bestätigt. Der positive Trend der ersten Jahreshälfte dürfe anhalten, erwarten die Berenberg-Analysten.

