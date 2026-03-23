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23.03.2026 10:51:00

Wiener Börse (Eröffnung) - ATX verliert 3,14 Prozent

--------------------------------------------------------------------- AKTUALISIERUNGS-HINWEIS Neu: Einzelwerte (ab 4. Absatz) ---------------------------------------------------------------------

Erneut steht der Beginn einer Handelswoche am Wiener Aktienmarkt im März im Zeichen des Iran-Krieges. Am Wochenende gab es gegenseitige Drohungen um die Straße von Hormuz, die der Iran faktisch blockiert. Die Meerenge vor Irans Küste ist eine wichtige Ader für den Welthandel mit Öl und Flüssiggas. Der ATX fiel am Montag rund 1,5 Stunden nach dem Handelsstart um 3,14 Prozent auf 5.031 Punkte. Der ATX Prime verlor 3,11 Prozent auf 2.500 Zähler.

Der Iran drohte nach einem Ultimatum von US-Präsident Donald Trump mit der vollständigen Schließung der Straße von Hormuz, sollten die USA iranische Kraftwerke angreifen. Die Konsequenz werde eine totale Sperre sein, teilten die iranischen Revolutionsgarden am Sonntag über den Staatssender IRIB mit. Trump hatte zuvor mit der Zerstörung von iranischen Energieanlagen gedroht, sollte der Iran nicht innerhalb von 48 Stunden die Straße von Hormuz vollständig und "ohne Drohungen" öffnen.

"Besonders die anhaltend hohen Energiepreise bereiten Sorgen. Dadurch werden Inflations- und Konjunkturängste befeuert, was sich wiederum negativ auf die Stimmungslage niederschlägt", hieß es im Tagesausblick von Helaba. In dieser Woche stehen laut Helaba mit den vorläufigen Einkaufsmanagerindizes in Deutschland und in der Eurozone sowie dem ifo-Geschäftsklima wichtige Befragungen im Unternehmenssektor an, die üblicherweise weniger volatil sind als Umfragen unter Finanzmarktteilnehmern. "Dennoch sind auch die Unternehmen stark besorgt, denn bereits vor dem Ausbruch des Iran-Konflikts waren die Energiepreise in Deutschland vergleichsweise hoch", so die Helaba-Experten.

Unternehmensseitig ist in Österreich zu Wochenbeginn wenig zu erwarten. Im prime market gibt die Austriacard ihr Jahresergebnis bekannt.

Palfinger ist am Montag an Stelle des Immobilienunternehmens CPI Europe (früher Immofinanz) in den österreichischen Leitindex zurückgekehrt. Zuletzt war der Salzburger Kranhersteller 2010 im ATX gelistet. "Das wird uns international helfen, leichteren Zugang zu Investoren zu erhalten", hatte Palfinger-Finanzchef Felix Strohbichler bei der Bekanntgabe der Änderung Anfang März gesagt. Die Werte von Palfinger gaben 8,77 Prozent nach.

Wienerberger und SBO verloren mehr als 4 Prozent, Strabag genau 4 Prozent. Kein ATX-Wert konnte zulegen.

Die Erste Group Research beließ bei Kapsch TrafficCom das Kursziel von 5,80 Euro sowie die Empfehlung "Hold" bei. Der Iran-Krieg könnte mittelfristig auf das Geschäft negativ wirken, so die Erste-Analysten. Die Aktien von Kapsch TrafficCom notierten am Montagvormittag bei 5,18 Euro um 1,52 Prozent leichter.

rst/moe

ISIN AT0000999982

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