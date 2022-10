Wiener Börse (Eröffnung) - ATX verliert am Vormittag 1,14 Prozent

Die Wiener Börse hat sich am Dienstagvormittag von ihrer schwächeren Seite präsentiert. Der ATX wurde gegen 9.45 Uhr mit 2.715,94 Punkten nach 2.747,25 Einheiten am Montag errechnet, das ist ein Minus von 31,31 Punkten bzw. 1,14 Prozent. Der ATX Prime notierte bei 1.371,59 Zählern und damit um 1,07 Prozent oder 14,9 Punkte tiefer.

Nach mehrheitlich negativen Vorgaben der Übersee-Märkte zeigte sich auch das europäische Umfeld im roten Bereich. Vor dem am Mittwoch anstehenden Protokoll der jüngsten Sitzung der US-Notenbank Fed und den am Donnerstag fälligen US-Inflationszahlen halten sich viele Anleger zurück, hieß es von einem Marktbeobachter.

Die Zinserhöhungserwartungen bezüglich der EZB haben sich verstetigt und weitere kräftige Zinsschritte werden marktseitig eingepreist. Damit einhergehend werden die durch die insbesondere bei Energiepreisen hohen Teuerungsraten ausgelösten Konjunktursorgen noch verstärkt, kommentierten die Helaba-Analysten.

Der Datenkalender ist heute ein weiteres Mal nur dünn besetzt und einzig das zu Mittag anstehende US Mittelstandsbarometer von der NFIB erscheint erwähnenswert. Auch die Meldungslage zu den heimischen Unternehmen blieb bis dato noch sehr dünn.

Unter den Einzelwerten führten die Aktien der OMV die Verliererliste im prime market mit ein Abschlag in Höhe von 4,3 Prozent klar an. Schoeller-Bleckmann mussten ein Minus von 2,3 Prozent verbuchen. Ein Branchenvergleich in Europa zeigte Öl- und Gaswerte unter den größeren Verlierern.

Schwächer tendierten auch voestalpine mit minus 2,2 Prozent. Bei den Bankwerten gaben die Aktien der Erste Group sowie der BAWAG jeweils um rund ein Prozent nach. Raiffeisen-Papiere zeigten sich mit minus 0,08 Prozent kaum verändert.

Auf der Gewinnerseite standen am Vormittag UBM, die bei dünnem Volumen um 3,2 Prozent anzogen. Unter den Indexschwergewichten konnten sich Andritz um 1,3 Prozent verbessern.

ger/spa

ISIN AT0000999982