Wiener Börse (Eröffnung) - ATX verliert deutlich um 1,87 Prozent

Die Wiener Börse hat am Donnerstagvormittag deutliche Verluste hinnehmen müssen. Der ATX notierte um 9.50 Uhr um satte 1,87 Prozent tiefer bei 2.646,57 Einheiten. Auch an den europäischen Leitbörsen gab es eine sehr schwache Anlegerstimmung zu beobachten.

Die Analysten der Helaba verwiesen auf unzählige Belastungs- und Unsicherheitsfaktoren an den Finanzmärkten. "Sorgen vor einer weiteren Eskalation der Lage in der Ukraine, hohe Energiekosten und Inflationsraten, steigende Zinsen und Lieferkettenprobleme auch infolge der Pandemie und ebenso sich eintrübende wirtschaftliche Erwartungen sind zu nennen und trüben in der Summe die Perspektiven an den Aktienbörsen", formulierten die Experten in ihrem Tagesausblick.

Am heimischen Markt lag auf Unternehmensebene noch eine sehr dünne Meldungslage vor. Stark unter Verkaufsdruck stand die Lenzing-Aktie mit einem Kursabschlag von 7,7 Prozent.

Unter den Schwergewichten büßten voestalpine um satte 4,3 Prozent an Kurswert ein. Die Aktien des Stahlkonzerns hatten bereits am Vortag nach einer Branchenstudie von JPMorgan rund 4,0 Prozent nachgegeben. Die Analysten der Bank haben ihre Empfehlung "underweight" für die voest-Aktie bestätigt.

Klar verbilligt zeigten sich auch die Aktien der schwergewichteten Banken. Die Aktionäre der Erste Group mussten ein Minus von 1,7 Prozent verbuchen. Raiffeisen Bank International kamen um 2,5 Prozent zurück. BAWAG fielen um 1,3 Prozent.

Die Kursverluste gingen quer durch die Branchen. Semperit rutschten vier Prozent tiefer. Polytec gaben 3,6 Prozent nach. Beim Cateringunternehmen Do&Co gab es ein Minus von drei Prozent zu sehen.

