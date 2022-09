Wiener Börse (Eröffnung) - ATX verliert in schwachem Umfeld 0,17%

Die Wiener Börse hat sich am Mittwochvormittag mit etwas schwächeren Notierungen gezeigt. Der ATX gab bis 9.45 Uhr um 0,17 Prozent auf 2.865,58 Punkte nach. Belastend werteten Marktbeobachter eine schwache Stimmung an den europäischen Leitbörsen. Die am Abend anstehende Bekanntgabe der US-Leitzinsentscheidung und die angekündigte Teilmobilmachung der russischen Streitkräfte im Krieg mit der Ukraine sorgt international für zurückhaltende Anleger.

Dass die Fed das Leitzinsband erneut erhöhen wird, steht angesichts des anhaltend hohen Inflationsdrucks, der zudem auch deutlich oberhalb der Erwartungen gelegen hatte, außer Frage, schreiben die Helaba-Analysten. Lediglich das Ausmaß sei umstritten. Eine Erhöhung um 75 Basispunkte wird vonseiten der Ökonomen mehrheitlich erwartet, es gibt aber auch Stimmen, die 100 Basispunkte prognostizieren, hieß es weiter.

Auch die Ankündigung Russlands eine Teilmobilmachung der eigenen Streitkräfte anzuordnen sorge für weitere Verunsicherung an den Finanzmärkten. Knapp sieben Monate nach Beginn des Krieges gegen die Ukraine kommt nun dieser Schritt.

Am heimischen Aktienmarkt gestaltet sich die Meldungslage noch sehr dünn. Die Lenzing-Papiere erholten sich um 6,3 Prozent, nachdem sie am Vortag um fast 22 Prozent eingebrochen waren, weil der Faserhersteller seine Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2022 ausgesetzt hat.

Gestützt auf höhere Rohölnotierungen legte die OMV-Aktie um 1,9 Prozent zu. Die Papiere des Stromversorgers Verbund verteuerten sich um 1,8 Prozent. Deutlich abwärts ging es hingegen mit den Anteilsscheinen der schwergewichteten Banken. Erste Group verbilligten sich um 2,1 Prozent. Die Aktionäre der Raiffeisen Bank International mussten einen Kursabschlag in Höhe von 2,4 Prozent verbuchen und BAWAG ermäßigten sich um 1,4 Prozent.

ste/sto

ISIN AT0000999982