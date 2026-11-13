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13.11.2026 09:43:00
Wiener Börse (Eröffnung) - ATX verliert leicht
Der Wiener Aktienmarkt hat das Geschäft am Freitag mit etwas tieferen Notierungen aufgenommen. Der ATX fiel in der ersten halben Stunde um 0,11 Prozent auf 6.678,79 Punkte. Nach den jüngsten Erholungsgewinnen fehlen den Anlegern offenbar neue Kaufargumente, wobei sich auf Wochensicht dennoch ein Gewinn von 3,8 Prozent andeutet. Für den ATX Prime ging es am Freitag um 0,16 Prozent auf 3.272,05 Zähler hinab. Das europäische Umfeld zeigte sich ebenfalls etwas tiefer.
Durchwachsene Vorgaben gab es aus Übersee und die Geopolitik liefert hinsichtlich eines möglichen Endes des Iran-Kriegs keine klaren Signale. Die Ölpreise zeigten sich zuletzt stabil. Datenseitig werden keine größeren Impulse erwartet.
Neunmonatszahlen gab es in der Früh von Rosenbauer. Der Feuerwehrausrüster verbuchte dabei einen Umsatz- und Gewinnanstieg. Durch den starken Auftragseingang verfüge man über eine starke Grundlage für weiteres profitables Umsatzwachstum, hieß es ferner. Die Prognose für das Gesamtjahr wurde dagegen leicht nach nach unten präzisiert. Die Aktien gewannen als bester Wert im prime market 1,3 Prozent.
Ansonsten blieb die Meldungslage ruhig und die Kursveränderungen überschaubar. voestalpine gaben mit minus 2,1 Prozent deutlicher nach, während OMV und Verbund um bis zu einem Prozent zulegten. Kaum Bewegung gab es in den für den ATX maßgeblichen Bankwerten.
Wienerberger erholten sich um ein Prozent auf 16,56 Euro. Die Bank Berenberg hatte ihre Kaufempfehlung und ihr Kursziel von 19 Euro bestätigt. Gemessen an den Ertrags- und Cash-Kennzahlen erscheine die Aktie weiterhin attraktiv bewertet, so Analyst Harry Goad.
spa/rst
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