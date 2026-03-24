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24.03.2026 09:58:00
Wiener Börse (Eröffnung) - ATX verliert leichte 0,28 Prozent
Verunsicherung beherrschte erneut das Geschehen an den Finanzmärkten, jedoch soll es Gespräche zwischen den USA und dem Iran zur Beendigung des Krieges geben. Der Iran dementierte jedoch jegliche Gespräche. Auf dem Programm stehen heute außerdem Daten zur Stimmung der Einkaufsmanager im gemeinsamen Währungsraum. Zuvor hatten bereits erste Umfragen unter Finanzmarktteilnehmern eine deutliche Eintrübung der Stimmung gezeigt, hervorgerufen durch die Folgen des Iran-Kriegs. Analysten der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) gehen davon aus, dass auch die Umfrage unter Einkaufsmanagern eine schlechtere Stimmung zeigen wird.
In Österreich richtete sich der Blick unternehmensseitig auf die Austriacard Holding, die gestern Zahlen vorgelegt hat. Das Unternehmen hatte bekannt gegeben, 2025 weniger verdient zu haben. Heute wurden die Papiere noch nicht gehandelt.
Analysten der Berenberg Bank haben das Kursziel für der Ölfeldausrüster SBO von 31,0 auf 32,0 Euro hinaufgesetzt. Das Votum "Hold" wurde beibehalten. SBO notierten in der Früh mit minus 0,6 Prozent bei 34,35 Euro.
moe/ger
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Der heimische Aktienmarkt tendierte zu Gewinnen, während sich der deutsche Leitindex auf Richtungssuche befand. Die US-Börsen zeigten sich tiefer. Die Börsen in Fernost notierten am Dienstag auf grünem Terrain.