Wiener Börse (Eröffnung) - ATX verliert moderat

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Der Wiener Aktienmarkt hat seine jüngsten Erholungsgewinne am Freitag teilweise wieder abgegeben. Ein leichter Anstieg der Ölpreise belastet die europäischen Börsen zum Wochenausklang. Der ATX fiel in der ersten halben Handelsstunde um 0,30 Prozent auf 5.904,15 Punkte, womit sich auf Wochensicht jedoch ein kleines Plus andeutet. Für den ATX Prime ging es um 0,30 Prozent auf 2.920,97 Zähler hinab.

Die Marktstrategen der Deutschen Bank verwiesen auf Aussagen des US-Präsidenten Trump, die den Schwung aus den Märkten genommen hätten. Trump sagte gegenüber dem Sender Fox News, die USA bräuchten die Straße von Hormuz "überhaupt nicht" offen.

Keine greifbaren Ergebnisse gab es bisher auch aus dem US-Staatsbesuch in China. Trump sprach zum Abschluss der Reise von "fantastischen Handelsdeals", jedoch ohne ins Detail zu gehen. Stephen Innes von SPI Asset Management zufolge werden die Vorschusslorbeeren des Treffens zwischen den Präsidenten Chinas und der USA nun wieder eingesammelt. Es habe die Lage vielleicht etwas entspannt, aber die "strukturelle Rivalität" sei ungebrochen.

Unternehmensseitig blieb die Nachrichtenlage vor dem Wochenende ruhig. Klare Gewinne verbuchten die Versorgeraktien des Verbund, die mit 2,2 Prozent Aufschlag den ATX anführten. OMV gewannen 0,5 Prozent auf 62 Euro. Mit Blick auf den Ölkonzern bestätigten die Barclays-Analysten zwar ihre "Underweight"-Empfehlung und ihr Kursziel von 53 Euro, die Gewinnschätzungen wurden aber etwas nach oben angepasst.

Einen schwächeren Stand hatten die heimischen Industriewerte, wobei voestalpine um knapp zwei Prozent fielen. Am unteren ATX-Ende büßten zudem AT&S 2,5 Prozent ein und fügten sich so in das europäische Bild mit Gewinnmitnahmen bei Tech-Werten ein. Aktien aus der Branche hatten zuletzt von einer wieder aufgeflammten KI-Euphorie profitiert. Nun rückten Marktbeobachtern zufolge wieder Zinssorgen sowie die Enttäuschung über das Ausbleiben maßgeblicher Einigungen zwischen den USA und China in den Fokus.

spa/ger

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