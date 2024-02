Wiener Börse (Eröffnung) - ATX verliert moderat, Ölwerte schwächeln

Der Wiener Aktienmarkt hat sich am Donnerstagvormittag mit moderaten Abgaben gezeigt. Der ATX verlor in der ersten Handelsstunde 0,30 Prozent auf 3.368,55 Punkte. Der breiter gefasste ATX Prime stand mit minus 0,31 Prozent bei 1.697,40 Zählern. Das europäische Umfeld zeigte sich im frühen Handel ohne klare Richtung.

Sowohl unternehmens- als auch datenseitig deutet sich für den weiteren Verlauf jedoch ein impulsarmes Geschäft an. Erst am Nachmittag stehen in den USA die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe an, von denen sich die Marktakteure weitere Hinweise auf die US-Geldpolitik erhoffen. "Es müsste schon zu einem merklichen Anstieg der Erstanträge kommen, um Hinweise auf eine Beschäftigungseintrübung zu bekommen und die Zinssenkungsfantasie wieder zu beflügeln", erklären die Marktbeobachter der Helaba jedoch.

Wie bereits an den Vortagen schwächelten die heimischen Versorgerwerte. Anteile am Verbund gaben um 0,7 Prozent nach und EVN verloren moderate 0,2 Prozent. Auch Ölaktien kamen im schwachen europäischen Branchenumfeld unter Druck. SBO-Aktien standen mit minus zwei Prozent am unteren ATX-Ende. OMV fielen um 0,9 Prozent.

Überwiegend leichter zeigten sich auch Finanzwerte. BAWAG blieben zwar stabil, Anteilsscheine der Erste Group und RBI verloren jedoch bis zu 0,7 Prozent. Zuwächse von jeweils 0,8 Prozent verzeichneten dagegen DO&CO und AT&S. Im prime market führten EuroTele-Sites mit einem Aufschlag von 1,8 Prozent die Gewinnerliste an.

