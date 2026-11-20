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Der Ausverkauf bei Technologiewerten an den internationalen Aktienmärkten und die damit einhergehende Risikoaversion am Markt haben am Freitag auch den Wiener Aktienmarkt in Mitleidenschaft gezogen. Der ATX fiel in der ersten Handelsstunde um zwei Prozent auf 6.252,01 Punkte. Für den ATX Prime ging es um 1,93 Prozent auf 3.069,35 Zähler hinab. Das europäische Umfeld zeigte sich ebenfalls tiefer.

Damit steuert der österreichische Leitindex auf den siebenten Verlusttag in Folge und mit einem Abschlag von 6,1 Prozent auf die schwächste Wochenbilanz seit April 2025 zu. Zudem rückt er weiter an die 200-Tage-Durchschnittslinie bei 6.229 Zählern heran, die er seit April 2025 nicht mehr unterschritten hatte.

"Die Anlegerstimmung ist nach dem Kursrutsch an den Börsen stark angeknackst, Unsicherheiten rund um den Fortgang des Rechenzentrenausbaus in den USA halten an, und mögliche Folgen der Nvidia-Affäre schweben weiterhin über dem Markt", schrieb Analyst Sandro Pannagl von der Landesbank Baden-Württemberg. Anhaltende Zinssorgen sowie der feste US-Dollar seien zusätzliche Bremsklötze.

Auch die Hoffnung auf einen Stimmungswandel der miesen Laune im Tech-Bereich durch einen erfolgreichen Rekord-Börsengang von Anthropic ging nicht auf. Die zu 83 US-Dollar ausgegebenen Aktien der Programmierer des Chatbots Claude waren zwar am Donnerstag auch nach der Erstnotiz zunächst noch sehr gefragt. Die Euphorie ließ jedoch schnell nach: Nach einem Tageshoch von 115 US-Dollar schlossen sie bei rund 97 Dollar. Inzwischen nähern sie sich im außerbörslichen Handel sogar ihrem Ausgabepreis.

Positive Nachrichten gab es dafür von der UNIQA, deren Aktien mit Plus 2,1 Prozent an die ATX-Spitze kletterten. Der Versicherer hatte nach einem Gewinnsprung in den ersten neun Monaten seinen Gewinnausblick für das Gesamtjahr deutlich angehoben. So werden nun zwischen 590 Mio. und 610 Mio. Euro erwartet, zuvor hatte die UNIQA noch mit 540 bis 570 Mio. Euro gerechnet. Analyst Thomas Unger von der Erste Group sprach von soliden Zahlen. Die Erhöhung der Guidance sei jedoch schon weitgehend erwartet worden.

Mayr-Melnhof nach Gewinnwarnung 3,8 Prozent im Minus

Dagegen kamen Mayr-Melnhof nach einer Gewinnwarnung um 3,8 Prozent zurück. Der Kartonkonzern erwartet für das Geschäftsjahr 2026 aufgrund von Sonderabschreibungen ein Jahresergebnis in Höhe von minus 270 Mio. Euro bis minus 340 Mio. Euro und senkte zudem, mit Verweis auf hohe Energiekosten, seine EBITDA-Prognose. Auch wenn die Wertminderung selbst keinen Zahlungsmittelabfluss darstelle, verdeutliche sie die herausfordernden Perspektiven für das nach dem angekündigten Teilverkauf der Packaging-Sparte verbleibende Board-&-Paper-Geschäft, erklärte Erste-Analyst Michael Marschallinger. Noch besorgniserregender sei die deutliche Senkung der EBITDA-Prognose, die auf operative Faktoren zurückzuführen sei.

Noch deutlicher rasselten AT&S um 8,6 Prozent hinab. Die Titel des Halbleiterzulieferers nähern sich damit wieder dem tiefsten Stand seit Mai.

spa/mik

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