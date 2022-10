Wiener Börse (Eröffnung) - ATX vor EZB-Zinsentscheid 0,9 % im Plus

Die Wiener Börse ist am Donnerstag mit Gewinnen in den Handel gestartet. Der heimische Leitindex ATX notierte kurz nach Sitzungsbeginn mit einem Plus von 0,92 Prozent bei 2.889,52 Punkten. Am Mittwoch war die Börse wegen des Nationalfeiertags geschlossen geblieben. An anderen Märkten in Europa gab es im Frühhandel nur wenig Bewegung, viele Anleger dürften derzeit die EZB-Zinsentscheidung am Nachmittag abwarten.

Sehr fest zeigten sich nach Meldung von Quartalszahlen Aktien der AMAG und legten 5,0 Prozent zu. Der Aluminiumverarbeiter hat seinen Gewinn in den ersten drei Quartalen auf 106,7 Mio. Euro fast verdoppelt. Das operative Ergebnis (EBITDA) stieg um 48 Prozent auf den neuen Höchstwert von 217,4 Mio. Der Umsatz wuchs um 47 Prozent auf 1,4 Mrd. Euro. Die Zahlen sind weitgehend im Rahmen der Markterwartungen und auch ihrer eigenen Prognosen gelegen, schreiben die Analysten der Erste Group in einer ersten Reaktion.

Stark gesucht waren am Vormittag die beiden Aktien aus der Ölbranche. OMV stiegen um 4,5 Prozent, Titel des Ölfeldausrüsters Schoeller-Bleckmann legten 3,8 Prozent zu. Die Ölpreise hatten zuletzt angetrieben von der Schwäche des US-Dollar deutlich zugelegt.

Unter den größeren Gewinnern fanden sich auch FACC (plus 5,9 Prozent) und Lenzing (plus 3,5 Prozent). Zu den wenigen Verlierern zählten die Stromversorger EVN (minus 0,1 Prozent) und Verbund (minus 1,2 Prozent).

Mit Spannung erwartet wird an den Märkten jetzt die Zinsentscheidung der EZB am Nachmittag. Erwartet wird, dass die Notenbank im Kampf gegen die hohe Inflation ihre Leitzinsen um 75 Basispunkte anhebt.

"Mit einer weiteren, kräftigen Zinserhöhung ist zu rechnen und marktseitig ist eine Zinserhöhung um 75 Basispunkte fast vollständig eskomptiert", schreiben die Analysten der Helaba in der Früh. Neben der Zinsentscheidung gilt das Augenmerk der Märkte wie immer auch den begleitenden Kommentaren zum geldpolitischen Kurs.

Impulse könnten auch die am Nachmittag anstehenden US-Zahlen bringen. Erwartet werden Zahlen zu den Industrieaufträgen, den wöchentlichen Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe sowie die erste Schätzung zum BIP-Wachstum im dritten Quartal.

mik/ger

ISIN AT0000999982