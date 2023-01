Wiener Börse (Eröffnung) - ATX vor US-Arbeitsmarktdaten behauptet

Die Wiener Börse ist am Freitag mit moderaten Abgaben in den Feiertagshandel gestartet. Der ATX hielt gegen 11 Uhr mit einem kleinen Plus von 0,09 Prozent bei 3.245,19 Punkten. Der breiter gefasste ATX Prime ermäßigte sich minimal um 0,11 Prozent auf 1.622,58 Zähler. Auch an anderen Börsen in Europa gab es im Frühhandel kaum Bewegung. Viele Marktteilnehmer dürften derzeit den am Nachmittag anstehenden Arbeitsmarktbericht der US-Regierung abwarten.

Die US-Notenbank beachtet bei ihren Zinsentscheidungen stark die Lage am Arbeitsmarkt, von dem Bericht werden also auch mögliche Hinweise auf die künftigen Schritte der Fed erwartet. Die Donnerstag bereits publizierten Arbeitsmarktdaten des Stellenvermittlers von ADP sowie die Zahlen zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe lassen im Vorfeld auf eine robuste Entwicklung des Arbeitsmarkts schließen. "Alles in allem werden die Zahlen zum Arbeitsmarkt die US-Notenbank davon überzeugen, weiter an der Zinsschraube zu drehen", so das Fazit der Helaba-Experten.

Auch unter den Einzelwerten gab es am Vormittag nur wenig Bewegung. Gut gesucht waren Raiffeisen Bank International und legten 1,4 Prozent zu. Größere Abgaben gab es hingegen in den beiden Versorger-Werten. Verbund-Aktien verloren 1,0 Prozent, EVN gaben um 1,2 Prozent nach. Die größten Verlierer im prime market waren Addiko Bank mit einem Minus von 3,9 Prozent.

mik

ISIN AT0000999982