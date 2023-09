Wiener Börse (Eröffnung) - ATX vor wichtigen US-Daten im Plus

Die Wiener Börse hat sich am Freitagvormittag und vor der Vorlage wichtiger US-Konjunkturdaten mit Kursgewinnen gezeigt. Der heimische Leitindex ATX kletterte bis 10.00 Uhr um 0,52 Prozent auf 3.170,52 Punkte. Der breiter gefasste ATX Prime gewann 0,50 Prozent auf 1.604,76 Einheiten. Gute Wirtschaftsdaten aus China sorgten europaweit für etwas Auftrieb an den Märkten.

Meldungsseitig blieb es bisher ruhig, Impulse dürften aber am Nachmittag aus den USA kommen. Dort stehen mit dem US-Arbeitsmarktbericht und dem ISM-Index des Verarbeitenden Gewerbes zwei Datenschwergewichte im Kalender.

"Es gilt, beides genau im Auge zu behalten, denn der bis zuletzt robuste Arbeitsmarkt sorgt dafür, dass die US-Notenbank unter Druck steht, den Zinszyklus nicht zu früh zu beenden. Währenddessen hat die mehr als zweijährige Schwächephase des ISM-Indexes auf die konjunkturellen Gefahren hingewiesen. Seit November 2022 liegt der Index dabei unterhalb der Expansionsschwelle", schreiben die Ökonomen der Helaba.

Die Daten sind vor allem mit Blick auf die weitere geldpolitische Entwicklung von Bedeutung. "Die Finanzmarktteilnehmer sind weiterhin verunsichert über den weiteren ´Zinspfad der Notenbanken. Sowohl die Fed als auch die EZB entscheiden in diesem Monat über das Zinsniveau und in beiden Fällen gibt es gute Argumente für ein Stillhalten, jedoch wohl ebenso viele für eine weitere Erhöhung", so die Helaba.

Für eine Stimmungsaufhellung an den internationalen Märkten sorgten in der Früh gute Wirtschaftsdaten aus China: Die Lage in der angeschlagenen Industrie in China scheint sich etwas zu bessern. Nachdem am Vortag ein von der Regierung veröffentlichter Stimmungsindikator etwas zugelegt hatte, hellte sich am Freitag ein ähnlicher Indikator des Wirtschaftsmagazins Caixin auf.

Mit Blick auf die Branchentafel in Wien konnten Ölwerte klar zulegen - OMV lagen mit einem Aufschlag von 2,6 Prozent an der Spitze der Kursgewinner, dicht gefolgt von Schoeller-Bleckmann, die um 2,5 Prozent nach oben kletterten. Auch Bankaktien konnten zulegen. BAWAG verteuerten sich um 0,6 Prozent, Erste Group stiegen 0,4 Prozent und Raiffeisen Bank International legten 0,2 Prozent zu.

Unter Abgabedruck gerieten Papiere mit Bezug zur Automobilbranche: Die Titel von Autozulieferer Polytec lag mit minus 2,4 Prozent am untersten Ende des Kurszettels. Die Autohersteller in Deutschlandkämpfen mit einem schwächelnden Neugeschäft, wurde in der Früh bekannt. Fast die Hälfte der Autobauer habe im August über Auftragsmangel als Hindernis für die Produktion geklagt, teilte das Ifo-Institut zu seiner monatlichen Unternehmensumfrage mit.

Die Hersteller bewerten ihre Geschäftslage drastisch schlechter: Das Barometer fiel im August von plus 34,6 Punkten im Juli auf die Nullmarke. Die Erwartungen für die kommenden Monate gaben ebenfalls spürbar nach: Dieses Barometer sank von minus 48 auf minus 75 Punkte.

kat/sto

ISIN AT0000999982