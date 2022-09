Wiener Börse (Eröffnung) - ATX vorerst stabilisiert nach Verlustserie

Die Wiener Börse hat sich am Mittwochvormittag gut behauptet präsentiert. Der heimische Leitindex ATX notierte kurz nach 9.30 Uhr um 0,06 Prozent etwas höher bei 2.891,82 Einheiten. Der ATX Prime gewann 0,03 Prozent auf 1.464,54 Zähler.

Weiterhin bleibt die Geldpolitik der Notenbanken im Euroraum und den USA im Vordergrund. Sie war in den vergangenen Tagen ein wichtiger Wegweiser für die Börsen. So war es hierzulande vier Tage in Folge für den ATX nach unten gegangen.

Vor diesem Hintergrund richten sich die Blicke zur Wochenmitte vor allem auf Verbraucherpreisdaten für die gesamte Eurozone, nachdem am Vortag Spanien und Deutschland Inflationszahlen vorgelegt hatten. Hierzulande hat die Teuerung sich im August erstmals seit über einem Jahr verlangsamt. Nach 9,3 Prozent im Juli dürften die Preise im August gegenüber dem Vorjahresmonat durchschnittlich um 9,1 Prozent gestiegen sein, geht aus einer Schnellschätzung der Statistik Austria am Mittwoch hervor.

In Übersee wird darüber hinaus der Chicago-PMI veröffentlicht - eine letzte Indikation für den ISM-Index des Verarbeitenden Gewerbes der USA. Zudem melden sich Fed-Notenbanker zu Wort.

Mit Blick auf die schwer gewichteten Titel gaben Verbund und OMV erneut nach. Die Aktien der beiden Unternehmen verloren je 1,3 Prozent. Dagegen waren Bankentitel wie bereits am Vortag gesucht: So stiegen Erste Group und BAWAG um 1,2 bzw. 1,1 Prozent. Raiffeisen erhöhten sich um 1,9 Prozent.

Unternehmensseitig öffnete der Baukonzern Strabag seine Bücher. Er hat im ersten Halbjahr 2022 eine höhere Leistung als in der Vorjahresperiode erzielt, aber deutlich weniger Gewinn gemacht. Die Firma erwirtschaftete ein Periodenergebnis von 40,41 Mio. Euro. Im Vergleichszeitraum des Vorjahres waren es 88,27 Mio. Euro gewesen. Die Titel verloren 0,8 Prozent.

sto/ste

