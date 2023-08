Wiener Börse (Eröffnung) - ATX wenig bewegt, plus 0,13 Prozent

--------------------------------------------------------------------- KORREKTUR-HINWEIS In APA0110 vom 25.08.2023 muss es im 2. Absatz 2. Satz richtig heißen: Es lag mit 85,7 Punkten unter den Expertenprognosen. (nicht: 82,6 Punkten) ---------------------------------------------------------------------

Die Wiener hat sich am Freitag im Eröffnungshandel wenig verändert zum Vortag präsentiert. Am Markt wartet man die anstehenden Reden von Fed-Chef Jerome Powell und EZB-Präsidentin Christine Lagarde auf dem Notenbankensymposium in Jackson Hole (Wyoming) ab.

Der ATX steigerte sich um 10 Uhr um 0,13 Prozent auf 3.097,98 Einheiten. Der ATX Prime erhöhte sich um 0,12 Prozent auf 1.570,72 Punkte.

Konjunkturseitig veröffentlichte das ifo-Institut in Deutschland indes Zahlen zum Geschäftsklima im August. Es lag mit 85,7 Punkten unter den Expertenprognosen. Zuvor waren Zahlen zum deutschen Bruttoinlandsprodukt (BIP) veröffentlicht worden, die von einer Stagnation im zweiten Quartal zeugten.

Mit Blick auf die Einzelwerte meldete sich die Baader Bank zur FACC zu Wort, bestätigte aber die "Reduce"-Empfehlung das Kursziel von 5,6 Euro. Die Aktie legte um leichte 0,2 Prozent auf 6,5 Euro zu.

Starke Zuwächse verbuchten indes AT&S. Sie verteuerten sich um 1,9 Prozent. Gesucht waren auch Kapsch TrafficCom mit plus 1,5 Prozent und Lenzing mit plus 1,6 Prozent. Dagegen tiefer notierten die Anteile von Frequentis, die um 1,6 Prozent fielen.

ISIN AT0000999982