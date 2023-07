Wiener Börse (Eröffnung) - ATX wenig verändert

Die Wiener Börse hat sich am Dienstagvormittag wenig verändert gezeigt. Der ATX verlor gegen 10 Uhr unwesentliche 0,01 Prozent auf 3.155,90 Einheiten. Der ATX Prime verminderte sich um 0,04 Prozent auf 1.599,30 Zähler.

Am Berichtstag richtet sich die Aufmerksamkeit vor allem auf Konjunkturdaten aus den Vereinigten Staaten. So werden neben Einzelhandelsumsätze und Zahlen aus der Industrie auch Daten vom Immobilienmarkt veröffentlicht. Darüber hinaus bleibt die US-Berichtssaison im Fokus. So werden unter anderem Morgan Stanley und die Bank of America ihre Bücher öffnen.

Hierzulande blieben unternehmensseitige Impulse zunächst aus. Der Fokus dürfte sich vor allem auf frische Analysen der Deutsche Bank gerichtet haben. So hat Experte Thomas Rothaeusler in einem Branchenbericht das Kursziel für Immofinanz von 10,0 auf 14,0 Euro erhöht, die "Sell"-Bewertung allerdings beibehalten. Die Titel notierten unverändert bei 17,76 Euro.

Die Analysten der Deutschen Bank haben zudem ihr Kursziel für die Aktien der CA Immo von 35,0 auf 33,0 Euro gesenkt, das "Buy"-Votum jedoch beibehalten. Die Aktie verlor dennoch 0,2 Prozent auf 27,55 Euro.

Auch zum Verbund meldete sich die Deutsche Bank zu Wort. Hier wurde bei einer weiter aufrechten "Hold"-Bewertung das Kursziel von 78,0 auf 75,0 Euro reduziert. Die Papiere des Energieversorgers fielen um 0,6 Prozent auf 71,85 Euro.

sto/kve

ISIN AT0000999982