Wiener Börse (Eröffnung) - ATX wenig verändert mit plus 0,04 Prozent

Die Wiener Börse hat sich am Freitagvormittag vor Weihnachten wenig verändert präsentiert. Das Umsatzvolumen dürfte in den letzten Tages des Jahres deutlich abnehmen. Der ATX steigerte sich um 9.30 Uhr um geringe 0,04 Prozent auf 3.119,02 Einheiten. Der ATX Prime gewann um 0,05 Prozent auf 1.560,19 Zähler hinzu.

Nachdem in der Früh BIP-Zahlen aus Spanien für das dritte Quartal gegenüber dem Vorjahr besser ausgefallen waren als erwartet, werden am Nachmittag noch wichtige Daten aus den USA veröffentlicht. Publiziert werden die Konsumausgaben für Dezember, an denen sich die Federal Reserve bei ihren Zinsentscheidungen orientiert.

Am Vortag waren noch US-Wirtschaftsdaten überraschend robust ausgefallen. Dies fachte wieder Zinssorgen an, was sich negativ auf die Aktienkurse an der Wall Street durchschlug - besonders Tech-Aktien litten unter den Konjunkturnachrichten.

Mit Blick auf die ATX-Schwergewichte steigerten sich BAWAG um 0,9 Prozent, während Raiffeisen 0,8 Prozent gewannen. In der Ölbranche sackten die OMV-Scheine um 0,5 Prozent ab. Schwächer waren nur Immofinanz mit minus 0,7 Prozent.

Mit Blick auf den prime market gerichtet, fielen die Wertpapiere von Palfinger mit plus 1,7 Prozent mit deutlichen Gewinnen auf. Polytec steigerten sich um 1,6 Prozent und FACC um 1,1 Prozent.

Schwächer waren Semperit, die nach zuletzt deutlichen Gewinnen um 1,2 Prozent nachgaben. Der Gummikonzern hatte Ende der Vorwoche bekannt gegeben, seine Sempermed-Sparte nach Asien zu verkaufen.

