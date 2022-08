Wiener Börse (Eröffnung) - Deutliche Zuwächse im Frühhandel

Die Wiener Börse hat am Vormittag merklich höher notiert. Der heimische Leitindex ATX legte bis rund 10.30 Uhr um 1,29 Prozent zu auf 3.039,27 Punkte. Der ATX Prime kletterte um 1,20 Prozent nach oben auf 1.534,07 Zähler. Auch an den europäischen Indizes war der Handelsstart positiv verlaufen.

Für Auftrieb dürften in der Früh gute Konjunkturnachrichten aus Deutschland und China gesorgt haben. Die deutsche Wirtschaft ist im 2. Quartal überraschend etwas gewachsen. In einer ersten Schätzung war das deutsche Statistische Bundesamt noch von einer Stagnation des Bruttoinlandproduktes (BIP) ausgegangen. Zudem hat die chinesische Regierung weiter Milliardenhilfen für die Wirtschaft angekündigt.

Weiters fiel das Ifo-Geschäftsklima besser als erwartet aus. Sowohl bei den Konjunkturerwartungen als auch bei der Lagebewertung wurden die Prognosen übertroffen.

Weltweit dürften Anlegerinnen und Anleger die Konferenz die Konferenz der US-Notenbank Fed in Jackson Hole beobachten. Allerdings dürfte es hier erst mit der Rede von Fed-Chef Powell interessant werden, die aber erst für Freitag auf dem Programm steht.

Am heimischen Markt tischten dann mehrere Unternehmen Zahlen auf. Das Korneuburger Biotechnologie-Unternehmen Marinomed hat im ersten Halbjahr 2022 mehr Umsatz gemacht und die Kosten für Forschung und Entwicklung gesenkt - der Verlust konnte dadurch eingedämmt werden. Für die Analysten der Erste Group fiel das Ergebnis wie erwartet aus und die Kaufempfehlung für die Aktien wurde bestätigt. Der Aktienkurs stieg um 3,7 Prozent.

Der niederösterreichische Versorger EVN hat nach drei Quartalen einen etwas höheren Konzerngewinn erzielt, operativ ging das Ergebnis zurück. Die Anteilsscheine verteuerten sich um 1,3 Prozent.

Positiv wirken sich zuletzt auch die Quartalsergebnisse bei UBM Development aus, die Titel gewannen nach Verlusten in der Früh zuletzt 0,6 Prozent an Wert. Der Immobilienentwickler musste bei Gewinn und Umsatz im ersten Halbjahr deutliche Rückgänge verzeichnen. Angesichts der schwierigen Marktlage hätte UBM aber ein solides Quartal geliefert, befanden die Experten der Erste Group in einem ersten Kommentar nach den Zahlen.

Am Vortag hatten dann CA Immo und Immofinanz nachbörslich Zahlen präsentiert. Auch hier war das Fazit der Erste-Analysten positiv. Die Immofinanz AG hat im ersten Halbjahr 2022 einen Konzerngewinn von 162,7 Mio. Euro geschrieben, nach 228,6 Mio. Euro im ersten Halbjahr 2021. Die Papiere des Immo-Konzerns legten um 0,8 Prozent zu.

Die CA Immo hat ihr Konzernergebnis im ersten Halbjahr 2022 um 28,5 Prozent auf 220,1 Mio. Euro gesteigert. Die in der Immobilienbranche wichtige Ertragskennzahl FFO 1 stieg gegenüber dem ersten Halbjahr 2021 um 7,9 Prozent auf 73,9 Mio. Euro. Auch hier legten die Aktien um 1,3 Prozent zu.

spo/spa

ISIN AT0000999982