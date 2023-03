Wiener Börse (Eröffnung) - Leitindex weitet Verluste aus, ATX -1,2 %

Die Wiener Börse hat sich am Freitagvormittag mit deutlichen Kursverlusten gezeigt. Der heimische Leitindex ATX weitete seine Kursverluste aus und notierte gegen 10.00 Uhr mit einem Minus von 1,20 Prozent auf 3.180,59 Einheiten, der breiter gefasste ATX Prime gab ebenfalls um 1,10 Prozent auf 1.608,31 Zähler nach.

Damit dürfte die bereits vier Tage andauernde Gewinnserie am heimischen Markt ein Ende finden - auf Wochensicht geht sich immer noch ein schönes ATX-Plus von rund fünf Prozent aus. An den vergangenen Tagen waren negative Schlagzeilen bezüglich der Stabilität des Bankensektors ausgeblieben, das sorgte für Zuversicht bei den Marktteilnehmern und auch die Risikoneigung nahm laut Experten wieder zu.

Datenseitig stehen zum Wochenausklang frische Inflationszahlen im Fokus. In der Eurozone wird mit einem Rückgang der Teuerung gerechnet. Zuletzt veröffentlichte Inflationszahlen aus Deutschland und Spanien waren deutlich zurückgegangen, allerdings wurden die Zinserwartungen dadurch laut Experten der Helaba nicht gedrückt, weil die Kernteuerung weiterhin hoch geblieben war. Die Marktakteure werden vor diesem Hintergrund ein besonderes Augenmerk auf die EWU-Kerninflation lenken, auch weil Notenbanker zuletzt den Fokus darauf gelegt hatten, schreibt die Helaba weiter.

In den USA steht dann am Nachmittag unter anderem der von der US-Notenbank Fed besonders beachtete Inflationsindikator PCE auf dem Programm. Auch hier zeichnet sich laut den Experten ein nochmaliges Monatsplus ab. Daneben steht auch der Einkaufsmanagerindex der Region Chicago, der Chicago-PMI, zur Veröffentlichung an.

In Wien blieben Nachrichten zu Einzelwerte bisher Mangelware, einen Analystenkommentar gab es zur Andritz. Die Erste Group hat ihre Einschätzung für den Anlagenbauer von"Buy" auf "Accumulate" gesenkt und gleichzeitig das Kursziel von 65 auf 75 Euro erhöht. Die Aktien reagierten mit einem kräftigen Kursverlust von 4,9 Prozent auf 62,70 Euro.

Die Banken, am Vortag noch mit kräftigen Aufschlägen, ließen nach. BAWAG büßten 2,8 Prozent ein, auch Raiffeisen Bank International fielen um 1,9 Prozent. Erste Group gaben um 1,7 Prozent nach.

Kursgewinne gab es dagegen bei den Immowerten Immofinanz (plus 3,1 Prozent) und s Immo (plus 0,8 Prozent) zu sehen. Titel mit Bezug zur Luftfahrtbranche zeigten sich fester. Flughafen Wien legten um 0,8 Prozent zu, bei FACC ging es um 0,7 Prozent nach oben und bei Frequentis um 0,6 Prozent. Airline-Caterer Do&Co gewannen 0,4 Prozent.

kat/sto

ISIN AT0000999982