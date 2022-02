Wiener Börse (Eröffnung) - Ukraine-Konflikt lastet auf ATX

Ängste vor einem militärischen Einmarschs Russlands in die Ukraine haben die Wiener Börse am Montagvormittag stark unter Druck gebracht. Insbesondere Finanztitel rutschten dabei stark ins Minus, da bei einer russischen Invasion dem Finanzsektor des rohstoffreichen Landes schwerwiegende Sanktionen drohen. So würde Russland unter anderem aus dem internationalen Zahlungsverkehrssystem SWIFT ausgeschlossen werden.

Der heimische Leitindex ATX notierte um kurz vor 10.30 Uhr um enorme 3,19 Prozent tiefer bei 3.888,85 Einheiten. Der ATX Prime verlor 3,16 Prozent auf 1.949,69 Zähler. Das europäische Börsenumfeld zeigte sich ebenfalls stark im Minus.

"Es ist keine Entspannung im Ukraine-Konflikt in Sicht", sagten die Finanzmarkt-Experten der Commerzbank mit Hinblick auf den Krisenherd in Osteuropa. Die USA hatten zuletzt dringliche Warnungen ausgesprochen, die der Sicherheitsberater von US-Präsident Joe Biden, Jake Sullivan, am Sonntag dem Fernsehsender CNN nochmals erläuterte. In den vergangenen etwa zehn Tagen habe sich der russische Truppenaufbau beschleunigt, und russische Kräfte seien näher an die Grenze zur Ukraine vorgerückt, von wo aus sie sehr schnell eine Militäraktion starten könnten. Nachdem eine neue Runde diplomatischer Gespräche auf höchster Ebene zuletzt keinen Durchbruch zur Lösung der Ukraine-Krise gebracht hat, haben die USA ihre Mitarbeiter der OSZE-Mission in der Ostukraine abgezogen.

Vor dieser militärischen Drohkulisse mit wirtschaftlich schwerwiegenden Folgen dürften Zinsängste ebenfalls eine Rolle gespielt haben. So gingen nach zuletzt rasant ansteigenden Preisen in den USA Börsianer zuletzt von nunmehr sechs Zinsschritten der Federal Reserve aus anstatt von fünf. Diesseits des Atlantiks hat die Europäische Zentralbank (EZB) trotz eines rasanten Preisanstiegs in der Eurozone noch kein Bekenntnis zu einer geldpolitischen Straffung abgegeben. Am Nachmittag wird sich nun EZB-Präsidentin Christine Lagarde zu Wort melden. Überraschungen werden mit Hinblick auf die Geldpolitik nicht erwartet.

Branchenseitig zogen aufgrund der drohenden Sanktionen gegen Russlands Finanzsektor bei einem militärischen Einmarsches die Aktien von Banken die Aufmerksamkeit auf sich. So sackten die Wertpapiere der in Osteuropa tätigen Raiffeisen Bank International um satte 7,5 Prozent ab. Erste Group und BAWAG verloren indes vier bzw. 3,4 Prozent.

Aber auch Öltitel dürften im Fokus stehen, nicht zuletzt weil ein Einmarsch Russlands Experten zufolge deutliche Auswirkungen auf Öl- und Gaspreise haben würde - manche Analysten prognostizierten einen Anstieg des Brent-Preises bei einem Kriegsszenario auf 140 US-Dollar. Die Wertpapiere der OMV gaben zunächst dennoch nach und zwar um 2,4 Prozent nach. Schoeller-Bleckmann sanken ebenfalls um 2,4 Prozent.

Unter den weiteren Einzelwerten waren FACC mit minus 5,3 Prozent wenig nachgefragt. Wienerberger, voestalpine, Polytec und DO&CO verloren jeweils mehr als vier Prozent. Flughafen Wien sanken um 3,8 Prozent.

sto/mik

ISIN AT0000999982