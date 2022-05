Wiener Börse (Eröffnung) - Versorger und Banken lasten auf ATX

Die Wiener Börse hat am Freitagvormittag nachgegeben. Der ATX hielt gegen 10 Uhr mit einem Minus von 0,56 Prozent bei 3.314,95 Punkten. Der breiter gefasste ATX Prime fiel um 0,55 Prozent auf 1.663,03 Zähler. Auch andere Börsen bewegten sich am Vormittag nur wenig.

Der Aktienhandel am heutigen Fenstertag verlief bisher ruhig, auch wichtige Unternehmensnachrichten lagen kaum vor. Abgaben gab es in Wien im Eröffnungshandel vor allem in der Banken und den Stromversorgern.

Unter der Versorgern fielen Verbund um 1,4 Prozent, EVN ermäßigten sich um 0,8 Prozent. Die Aktien der beiden Stromkonzerne kamen damit aber nur leicht von ihren jüngsten Gewinnen zurück. Vor allem die Verbund-Aktie hatte zuletzt nach der Ankündigung einer Sonderdividende kräftig zugelegt.

Größere Abgaben gab es auch in den Bankwerten Raiffeisen Bank International (minus 2,4 Prozent) und Erste Group (minus 1,7 Prozent). Einen leicht negativen Einfluss auf Bankwerte könnte nach Einschätzung der Analysten der Erste Group die Einführung neuer Sondersteuern für bestimmte Branchen in Ungarn haben.

Gut gesucht waren im Frühhandel UNIQA und stiegen um 3,2 Prozent. Unter den größeren Gewinnern fanden sich auch Schoeller-Bleckmann mit einem Plus von 1,1 Prozent.

Mögliche Impulse könnten jetzt die am Nachmittag anstehenden US-Daten bringen. Erwartet werden Zahlen zu den Konsumausgaben und persönlichen Einnahmen sowie der PCE-Deflator für April.

Die US-Notenbank orientiert sich bei ihren Entscheidungen auch am PCE-Deflator, der Inflationsindex wird damit auch an den Finanzmärkten stark beachtet. "Wir erwarten, dass die PCE-Kerninflation im April leicht auf 4,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr zurückgehen wird", schreiben die Anlaysten der UniCredit, nachdem sie im März mit 5,2 Prozent vermutlich einen Höchststand erreicht hatte.

mik/ger

ISIN AT0000999982