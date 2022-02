Wiener Börse etwas erholt von gestrigem Kurseinbruch - ATX plus 1,7 %

Der Wiener Aktienmarkt hat den Handel am Freitag mit Kursgewinnen begonnen. Der heimische Leitindex ATX notierte kurz nach Sitzungsbeginn bei 3.426,61 Zählern um 56,79 Punkte oder 1,69 Prozent über dem Donnerstag-Schluss (3.369,82).

Damit konnte sich der ATX etwas von dem gestrigen Kurseinbruch erholen. Auch das europäische Umfeld startete nach positiven Vorgaben von der Wall Street und von den Asien-Märkten mit einer Erholungsbewegung in den Handel.

Aktien von Raiffeisen zeigten sich kurz nach Sitzungsbeginn 4,7 Prozent fester. Am Donnerstag hatten die Aktien von der in der Ukraine und in Russland tätigen Bank mit Abschlägen von 23 Prozent einen regelrechten Kurssturz erlebt.

Erste Group konnten sich um knapp fünf Prozent erholen und BAWAG gewannen gut ein Prozent. EVN verbesserten sich nach Zahlenvorlage ebenfalls um rund ein Prozent.

ISIN AT0000999982