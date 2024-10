Wiener Börse etwas höher im Frühhandel - ATX gewinnt 0,21 Prozent

--------------------------------------------------------------------- AKTUALISIERUNGS-HINWEIS Neu: Kursveränderungen von Einzelwerten ---------------------------------------------------------------------

Der Wiener Aktienmarkt hat sich am Donnerstag im Frühhandel mit etwas höherer Tendenz gezeigt. Der ATX verbesserte sich bis 9.45 Uhr um 0,21 Prozent auf 3.565,15 Einheiten. Zuvor hatte der heimische Leitindex drei Verlusttage in Folge absolviert. Auch an den europäischen Leitbörsen ging es mit den Aktienkursen im Frühgeschäft nach oben. Marktbeobachter verwiesen auf eine Stabilisierungsbewegung nach den jüngsten Rückgängen.

Am heimischen Aktienmarkt liegt noch eine sehr dünne Meldungslage vor, sowohl auf Unternehmens- als auch auf Analystenseite. Unter den Schwergewichten gewannen OMV und Andritz um 0,9 bzw. 1,2 Prozent und unterstützten damit den ATX.

Die schwergewichteten Banken gaben hingegen nach. BAWAG verbilligten sich um 0,5 Prozent und Erste Group verloren leicht um 0,1 Prozent. Die Aktionäre der Raiffeisen Bank International fielen um 0,2 Prozent.

Bei Pierer Mobility ging der jüngste Abwärtsschub mit minus 3,1 Prozent weiter. Am Montag waren die Titel des Zweirad-Herstellers bereits um satte 18 Prozent eingebrochen, nachdem das Unternehmen die Prognosen für das Gesamtjahr aufgehoben hatte. Am Dienstag büßten die Titel dann um fast acht Prozent ein. Seit Jahresbeginn haben die Titel in Summe bereits mehr als 70 Prozent an Wert eingebüßt.

