Wiener Börse etwas höher im Frühhandel - ATX gewinnt 0,24 Prozent

--------------------------------------------------------------------- AKTUALISIERUNGS-HINWEIS Neu: Weitere Kursveränderungen von Einzelwerten ---------------------------------------------------------------------

Die Wiener Börse hat sich am Mittwoch im Frühhandel etwas höher präsentiert. Der ATX gewann bis etwa zehn Uhr 0,24 Prozent auf 4.959,77 Punkte, nachdem er bereits an den zwei Vortagen merklich zugelegt hatte. Damit nähert sich der heimische Leitindex seinem Rekordhoch bei gut 5.010 Punkten vom Juli 2007 an.

Auch an den europäischen Leitbörsen ging es mit den Aktienkursen erneut nach oben. Positive Vorgaben hatte die Wall Street am Vorabend geliefert. Zudem unterstützen international die Hoffnungen auf ein Kriegsende in der Ukraine.

Am heimischen Aktienmarkt rückte der Flughafen Wien in den Fokus. Der führende heimische Airport baut in Schwechat keine dritte Piste, wurde am Dienstagabend publik. Das Projekt werde nicht weiterverfolgt. Nach eingehender Analyse aller relevanten Entscheidungsfaktoren hat der Vorstand der Flughafen Wien AG dies beschlossen, teilte das Unternehmen mit. Man könne mit dem geplanten Zwei-Pisten-System und dortigen Ausbauten auch weiterwachsen. Laut Analysten der Erste Group ist die Entscheidung keine Überraschung und diesem Sinne werde eine neutrale Marktreaktion erwartet. Die Flughafen-Aktie gewann 3,4 Prozent an Höhe.

Im Technologiebereich steigerten sich die AT&S-Anteilsscheine um 2,1 Prozent. Im Plus tendierten auch die schwergewichteten Banken. Raiffeisen Bank International verteuerten sich um ein Prozent. BAWAG und Erste Group legten vergleichsweise moderate 0,1 bzw. 0,3 Prozent zu.

Erneut in der Gunst der Anleger stehen die Bauwerte. Porr bauten ein Plus von ein Prozent und Strabag gewannen 2,4 Prozent.

voestalpine befestigten sich um 0,7 Prozent auf 37,0 Euro. Die Analysten von Deutsche Bank Research haben im Zuge einer Branchenanalyse das Kursziel für die Papiere des Stahlwertes von 41 auf 44 Euro angehoben. Die Empfehlung "Buy" wurde gleichzeitig bestätigt. Insgesamt bleiben die Analysten für die gesamte Branche positiv und sehen voestalpine-Aktien als einen der "Top Picks". Begründet wird das mit guten Wachstumsaussichten des Stahlkonzerns in verschiedenen Bereichen (Schienenverkehr, Lagerhaltung etc.) und Maßnahmen zur Stärkung der Ertragskraft.

ISIN AT0000999982