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30.09.2026 10:08:00

Wiener Börse etwas höher im Frühhandel - ATX gewinnt 0,25 Prozent

--------------------------------------------------------------------- AKTUALISIERUNGS-HINWEIS Neu: Kursveränderungen von Einzelwerten ---------------------------------------------------------------------

Der Wiener Aktienmarkt hat sich am Mittwoch im Frühhandel etwas höher gezeigt. Der heimische Leitindex ATX steigerte sich bis kurz vor zehn Uhr um 0,25 Prozent auf 6.951,62 Punkte. Auch an den europäischen Leitbörsen ging es mit den Aktienkursen nach oben.

Solange der Nahostkonflikt die Energiepreise hochhält und es Inflations- und Zinssorgen gibt, bleibt das Umfeld am Aktienmarkt aber schwierig, schrieben die Helaba-Analysten in ihrem Tageskommentar. Zwar hat Saudi-Arabien die Ölexporte über die Ost-West-Pipeline inzwischen wieder aufgenommen, deutliche Entspannung brachte dies an den Ölmärkten aber nicht, hieß es weiter von den Experten.

Am heimischen Aktienmarkt lag auf Unternehmensebene und von Analystenseite noch eine sehr magere Meldungslage vor. Im Technologiebereich kamen die AT&S-Anteilsscheine um 3,2 Prozent zurück, nachdem die Titel am Vortag noch um mehr als neun Prozent hochgesprungen waren.

Aufwärts ging es mit den Aktien der schwergewichteten Banken. Die Aktionäre der BAWAG konnten ein Plus von 0,9 Prozent verbuchen. Erste Group verteuerten sich um 0,7 Prozent und Raiffeisen Bank International legten 0,5 Prozent zu.

Verluste wiesen die Titel aus dem Ölbereich auf. Die OMV-Aktie fiel um ein Prozent und bei den Papieren des niederösterreichischen Ölfeldausrüsters SBO gab es ein Minus von 0,8 Prozent zu sehen. Die Rohölnotierungen kamen am Vormittag von ihren hohen Niveaus etwas zurück.

Klar zulegen konnten Wienerberger mit plus 2,7 Prozent. voestalpine stärkten sich um 1,9 Prozent.

Die Papiere von RHI Magnesita gewannen sogar 3,1 Prozent. Die Analysten der Berenberg Bank bestätigten das Kaufvotum "Buy" für die Aktie des österreichisch-brasilianischen Feuerfestunternehmens, nachdem am Vortag bestätigt wurde, dass das Unternehmen den britischen Mitbewerber Vesuvius kaufen möchte.

ste/moe

ISIN AT0000999982

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