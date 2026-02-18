Wiener Börse fester - ATX gewinnt 0,83 Prozent

--------------------------------------------------------------------- AKTUALISIERUNGS-HINWEIS Neu: Weitere Kursveränderungen von Einzelwerten ---------------------------------------------------------------------

Der Wiener Aktienmarkt hat sich am Mittwochvormittag fester präsentiert. Der ATX gewann 0,83 Prozent auf 5.748,78 Punkte. Auch an den europäischen Leitbörsen gab es eine positive Tendenz zu sehen.

An den internationalen Finanzmärkten spielen laut Helaba-Analysten aktuell geopolitische Ereignisse eine Rolle. Es werden derzeit Verhandlungen über das iranische Atomprogramm geführt und es gibt Gespräche zwischen den USA, Russland und der Ukraine über ein Ende des Krieges. Zu dem stehen heute zahlreiche Datenveröffentlichungen vor allem in den USA auf dem Programm, hieß es weiter von den Experten.

Am heimischen Aktienmarkt rückte auf Unternehmensebene Wienerberger mit präsentierten Geschäftszahlen in den Fokus. Der Baustoffkonzern hat das Geschäftsjahr 2025 mit einem deutlichen Gewinnsprung abgeschlossen. Trotz der anhaltenden Schwäche im Wohnungsneubau verdoppelte sich das den Aktionären zuzurechnende Ergebnis nach Steuern im Vergleich zum Vorjahr auf 166 Mio. Euro. Der Umsatz legte leicht um 1 Prozent auf 4,57 Mrd. Euro zu. Das operative Ergebnis blieb stabil, während Einmaleffekte das berichtete Ergebnis stützten. Laut Analysten der Erste Group verfehlte im 4. Quartal das operative Ergebnis EBITDA und der Nettogewinn die Erwartungen der Bank. Die Titel des Baukonzerns reagierten dennoch mit plus 0,7 Prozent.

UNIQA kletterten 2,5 Prozent auf 16,50 Euro. Die Analysten der Berenberg Bank haben ihr Kursziel für die Aktien des Versicherungskonzerns von 17,00 auf 19,60 Euro nach oben gesetzt. Gleichzeitig wurde das Anlagevotum "Buy" für die Titel bestätigt.

Unter den Schwergewichten stärkten sich voestalpine um 2,2 Prozent. Die Verbund-Titel kletterten 1,9 Prozent hoch. Die Papiere der Raiffeisen Bank International bauten 1,4 Prozent auf. BAWAG gewannen 1,1 Prozent und Erste Group ein Prozent.

