Wiener Börse gibt massiv nach: ATX verliert 4,0 %, Banken unter Druck

Die Wiener Börse hat am Montag im Frühhandel kräftig nachgegeben. Der ATX fiel bis 10.15 Uhr um 4,1 Prozent auf 3.306,19 Punkte. Auch an anderen Börsen in Europa ging es im Frühhandel nach unten. Unter Druck kamen vor allem Banktitel. Der Wiener ATX kam mit seiner starken Gewichtung von Bankwerten aber deutlicher unter die Räder als andere Indizes.

So büßten Aktien der BAWAG 9,2 Prozent ein. Titel der Erste Group verloren 6,0 Prozent. Raiffeisen Bank International (RBI) gaben um 5,4 Prozent nach. Auch an anderen Börsen erlitten Bankaktien schwere Verluste. So fielen ING und Banco Santander knapp 5 Prozent und waren damit die größten Verlierer im Euro-Stoxx-50.

Hintergrund der Verluste sind weiter die Entwicklungen rund um die in Schieflage geratene Silicon Valley Bank (SVB). Die US-Aufsichtsbehörden hatten zwar wegen Turbulenzen in Teilen des US-Bankensektors eingegriffen, doch die Unsicherheit bleibt.

So war vor dem Wochenende die auf Start-up-Finanzierung spezialisierte SVB nach einer gescheiterten Notkapitalerhöhung vorübergehend geschlossen und unter staatliche Kontrolle gestellt worden. Am Wochenende hatten Finanzministerium, Notenbank und die Einlagensicherungsbehörde erklärt, dass Einlagen bei der SVB und einem weiteren Institut geschützt würden.

ISIN AT0000999982