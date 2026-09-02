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Rotation 02.09.2026 20:52:00

Wiener Börse: Halbjahresüberprüfung bringt Änderungen im ATX und ATX five

Wiener Börse: Halbjahresüberprüfung bringt Änderungen im ATX und ATX five

Nach der halbjährlichen Überprüfung der österreichischen Indizes durch das Indexkomitee der Wiener Börse am Mittwoch kommt es per 21. September zu folgenden Änderungen.

Mayr-Melnhof Karton kehrt nach einem Jahr in den österreichischen Leitindex ATX zurück und löst damit Schoeller-Bleckmann (SBO) ab. Im ATX five, der die fünf höchstgewichteten Aktien des ATX umfasst, rückt Raiffeisen Bank International (RBI) anstelle von voestalpine auf, teilte die Wiener Börse am Abend mit.

Für die Aufnahme in den ATX sind zwei zentrale Kriterien entscheidend: der durchschnittliche tägliche Aktienumsatz (Liquidität) und die frei handelbaren Unternehmensanteile am Markt (Streubesitz-Kapitalisierung).

/phs/APA/he

WIEN (dpa-AFX)

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Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com
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Der heimische Markt tendierte am Mittwoch seitwärts. Der deutsche Leitindex präsentierte sich zur Wochenmitte schwächer. Die US-Börsen zeigen sich mit grünen Vorzeichen. An den Märkten in Asien ging es abwärts.
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