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02.09.2026 20:52:00
Wiener Börse: Halbjahresüberprüfung bringt Änderungen im ATX und ATX five
Mayr-Melnhof Karton kehrt nach einem Jahr in den österreichischen Leitindex ATX zurück und löst damit Schoeller-Bleckmann (SBO) ab. Im ATX five, der die fünf höchstgewichteten Aktien des ATX umfasst, rückt Raiffeisen Bank International (RBI) anstelle von voestalpine auf, teilte die Wiener Börse am Abend mit.
Für die Aufnahme in den ATX sind zwei zentrale Kriterien entscheidend: der durchschnittliche tägliche Aktienumsatz (Liquidität) und die frei handelbaren Unternehmensanteile am Markt (Streubesitz-Kapitalisierung).
/phs/APA/he
WIEN (dpa-AFX)
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