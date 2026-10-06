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ATX-Kursverlauf 06.10.2026 12:26:45

Wiener Börse-Handel: ATX am Dienstagmittag im Plus

Wiener Börse-Handel: ATX am Dienstagmittag im Plus

Der ATX performt heute positiv.

Am Dienstag geht es im ATX um 12:08 Uhr via Wiener Börse um 1,00 Prozent auf 6 813,24 Punkte aufwärts. Damit kommen die im ATX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 189,566 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,001 Prozent auf 6 745,96 Punkte an der Kurstafel, nach 6 746,05 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 6 744,24 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 6 835,61 Punkten verzeichnete.

ATX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, wurde der ATX mit einer Bewertung von 6 858,28 Punkten gehandelt. Der ATX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 06.07.2026, bei 6 565,51 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.10.2025, erreichte der ATX einen Wert von 4 730,14 Punkten.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 27,31 Prozent zu. Bei 7 043,27 Punkten erreichte der ATX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 007,83 Zählern registriert.

Tops und Flops im ATX

Die stärksten Aktien im ATX sind derzeit Andritz (+ 2,90 Prozent auf 85,20 EUR), AT S (AT&S) (+ 2,86 Prozent auf 233,50 EUR), CA Immobilien (+ 2,10 Prozent auf 21,90 EUR), voestalpine (+ 1,78 Prozent auf 44,70 EUR) und Erste Group Bank (+ 1,48 Prozent auf 116,60 EUR). Schwächer notieren im ATX derweil PORR (-1,61 Prozent auf 30,55 EUR), Wienerberger (-0,42 Prozent auf 16,62 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-0,29 Prozent auf 67,70 EUR), STRABAG SE (-0,19 Prozent auf 103,00 EUR) und Verbund (-0,16 Prozent auf 63,75 EUR).

Welche ATX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die Wienerberger-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 521 960 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 44,633 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die ATX-Aktien

Die OMV-Aktie hat mit 7,28 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX inne. Unter den Aktien im Index zeigt die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,56 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Die Tops und Flops im ATX

Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com
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