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20.07.2026 12:26:36
Wiener Börse-Handel: ATX am Mittag in Grün
Um 12:09 Uhr steigt der ATX im Wiener Börse-Handel um 0,02 Prozent auf 6 366,16 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 177,679 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,005 Prozent auf 6 364,62 Punkte an der Kurstafel, nach 6 364,91 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 6 324,83 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 6 385,19 Punkten.
ATX-Jahreshoch und -Jahrestief
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX lag am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, bei 6 527,59 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.04.2026, wies der ATX 5 866,33 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 18.07.2025, den Stand von 4 485,47 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 18,95 Prozent nach oben. Das ATX-Jahreshoch beträgt derzeit 6 599,69 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 007,83 Zählern registriert.
Heutige Tops und Flops im ATX
Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich derzeit CA Immobilien (+ 1,90 Prozent auf 24,15 EUR), Palfinger (+ 1,10 Prozent auf 32,20 EUR), STRABAG SE (+ 0,94 Prozent auf 86,30 EUR), Verbund (+ 0,77 Prozent auf 59,05 EUR) und EVN (+ 0,68 Prozent auf 29,60 EUR). Schwächer notieren im ATX derweil AT S (AT&S) (-3,33 Prozent auf 156,60 EUR), Lenzing (-2,34 Prozent auf 25,00 EUR), UNIQA Insurance (-0,93 Prozent auf 17,00 EUR), Andritz (-0,41 Prozent auf 73,60 EUR) und PORR (-0,39 Prozent auf 38,80 EUR).
ATX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Die Wienerberger-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 85 010 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 43,385 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert.
ATX-Fundamentalkennzahlen
Die OMV-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten. Im Index bietet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,28 Prozent die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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