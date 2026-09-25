Wiener Börse-Handel: ATX am Nachmittag freundlich

Am Freitag verbucht der ATX um 15:41 Uhr via Wiener Börse ein Plus in Höhe von 1,23 Prozent auf 6 966,89 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 195,569 Mrd. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,001 Prozent auf 6 882,11 Punkte an der Kurstafel, nach 6 882,04 Punkten am Vortag.

Der ATX verzeichnete bei 6 882,11 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 6 990,59 Einheiten.

So bewegt sich der ATX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn stieg der ATX bereits um 2,51 Prozent. Der ATX wies vor einem Monat, am 25.08.2026, einen Wert von 6 672,27 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 25.06.2026, notierte der ATX bei 6 488,55 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.09.2025, erreichte der ATX einen Stand von 4 630,31 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 30,18 Prozent aufwärts. Bei 7 018,45 Punkten schaffte es der ATX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 5 007,83 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX

Die stärksten Einzelwerte im ATX sind aktuell AT S (AT&S) (+ 3,08 Prozent auf 201,00 EUR), BAWAG (+ 2,85 Prozent auf 184,10 EUR), Erste Group Bank (+ 2,57 Prozent auf 123,50 EUR), Raiffeisen (+ 2,46 Prozent auf 64,60 EUR) und DO (+ 2,05 Prozent auf 189,20 EUR). Schwächer notieren im ATX hingegen OMV (-2,25 Prozent auf 71,65 EUR), Verbund (-0,40 Prozent auf 62,30 EUR), Österreichische Post (-0,16 Prozent auf 30,95 EUR), Andritz (+ 0,00 Prozent auf 83,80 EUR) und CA Immobilien (+ 0,22 Prozent auf 22,50 EUR).

Welche ATX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im ATX sticht die Wienerberger-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 104 212 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX weist die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 47,313 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der ATX-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 7,62 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,42 Prozent bei der OMV-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at