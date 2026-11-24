Der ATX zeigt sich derzeit im Minus.

Um 15:41 Uhr tendiert der ATX im Wiener Börse-Handel 0,93 Prozent schwächer bei 6 282,83 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 181,704 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der ATX 0,123 Prozent stärker bei 6 349,82 Punkten, nach 6 342,01 Punkten am Vortag.

Bei 6 372,55 Einheiten erreichte der ATX sein Tageshoch, während er hingegen mit 6 270,60 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So entwickelt sich der ATX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, stand der ATX bei 6 270,26 Punkten. Der ATX erreichte vor drei Monaten, am 24.08.2026, den Stand von 6 617,52 Punkten. Der ATX notierte noch vor einem Jahr, am 24.11.2025, bei 4 887,18 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 17,40 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des ATX bereits bei 7 043,27 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 007,83 Punkten erreicht.

ATX-Gewinner und -Verlierer

Die Gewinner-Aktien im ATX sind aktuell Palfinger (+ 0,94 Prozent auf 26,80 EUR), UNIQA Insurance (+ 0,93 Prozent auf 19,52 EUR), Verbund (+ 0,51 Prozent auf 69,60 EUR), EVN (+ 0,33 Prozent auf 30,60 EUR) und BAWAG (-0,12 Prozent auf 162,70 EUR). Am anderen Ende der ATX-Liste stehen derweil AT S (AT&S) (-7,80 Prozent auf 101,60 EUR), Lenzing (-2,77 Prozent auf 9,48 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-2,67 Prozent auf 69,20 EUR), voestalpine (-1,92 Prozent auf 32,64 EUR) und Wienerberger (-1,58 Prozent auf 14,98 EUR) unter Druck.

Welche ATX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im ATX sticht die Wienerberger-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 237 874 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX macht die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 42,380 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Werte im Fokus

In diesem Jahr verzeichnet die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Unter den Aktien im Index präsentiert die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,10 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at