ATX
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24.11.2026 15:58:51
Wiener Börse-Handel ATX am Nachmittag leichter
Um 15:41 Uhr tendiert der ATX im Wiener Börse-Handel 0,93 Prozent schwächer bei 6 282,83 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 181,704 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der ATX 0,123 Prozent stärker bei 6 349,82 Punkten, nach 6 342,01 Punkten am Vortag.
Bei 6 372,55 Einheiten erreichte der ATX sein Tageshoch, während er hingegen mit 6 270,60 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
So entwickelt sich der ATX seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, stand der ATX bei 6 270,26 Punkten. Der ATX erreichte vor drei Monaten, am 24.08.2026, den Stand von 6 617,52 Punkten. Der ATX notierte noch vor einem Jahr, am 24.11.2025, bei 4 887,18 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 17,40 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des ATX bereits bei 7 043,27 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 007,83 Punkten erreicht.
ATX-Gewinner und -Verlierer
Die Gewinner-Aktien im ATX sind aktuell Palfinger (+ 0,94 Prozent auf 26,80 EUR), UNIQA Insurance (+ 0,93 Prozent auf 19,52 EUR), Verbund (+ 0,51 Prozent auf 69,60 EUR), EVN (+ 0,33 Prozent auf 30,60 EUR) und BAWAG (-0,12 Prozent auf 162,70 EUR). Am anderen Ende der ATX-Liste stehen derweil AT S (AT&S) (-7,80 Prozent auf 101,60 EUR), Lenzing (-2,77 Prozent auf 9,48 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-2,67 Prozent auf 69,20 EUR), voestalpine (-1,92 Prozent auf 32,64 EUR) und Wienerberger (-1,58 Prozent auf 14,98 EUR) unter Druck.
Welche ATX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im ATX sticht die Wienerberger-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 237 874 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX macht die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 42,380 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentalkennzahlen der ATX-Werte im Fokus
In diesem Jahr verzeichnet die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Unter den Aktien im Index präsentiert die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,10 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|AT & S (AT&S)
|96,60
|-12,34%
|BAWAG
|160,80
|-1,29%
|Erste Group Bank AG
|109,10
|-1,98%
|EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
|30,50
|0,00%
|Lenzing AG
|9,64
|-1,13%
|Mayr-Melnhof Karton AG
|69,90
|-1,69%
|OMV AG
|68,10
|-0,22%
|Österreichische Post AG
|31,00
|-1,27%
|Palfinger AG
|26,40
|-0,56%
|UNIQA Insurance AG
|19,30
|-0,21%
|Verbund AG
|70,00
|1,08%
|voestalpine AG
|32,00
|-3,85%
|Wienerberger AG
|15,01
|-1,38%
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