Wiener Börse-Handel ATX beendet den Handel im Minus

Der ATX tendierte im Wiener Börse-Handel letztendlich um 1,30 Prozent leichter bei 5 194,82 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 159,400 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,001 Prozent tiefer bei 5 262,95 Punkten in den Handel, nach 5 263,02 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der ATX bei 5 178,95 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 5 336,15 Punkten.

So bewegt sich der ATX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche gab der ATX bereits um 1,30 Prozent nach. Der ATX wurde vor einem Monat, am 20.02.2026, mit 5 807,44 Punkten bewertet. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, erreichte der ATX einen Stand von 5 234,55 Punkten. Der ATX lag noch vor einem Jahr, am 20.03.2025, bei 4 285,04 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 sank der Index bereits um 2,93 Prozent. Der ATX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5 856,94 Punkten. Bei 5 178,95 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Heutige Tops und Flops im ATX

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen derzeit Lenzing (+ 6,01 Prozent auf 20,80 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 2,33 Prozent auf 35,20 EUR), Österreichische Post (+ 0,15) Prozent auf 33,85 EUR), STRABAG SE (-0,12 Prozent auf 85,00 EUR) und Wienerberger (-0,27 Prozent auf 22,10 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen derweil AT S (AT&S) (-5,47 Prozent auf 48,40 EUR), Vienna Insurance (-4,66 Prozent auf 59,30 EUR), CA Immobilien (-3,08 Prozent auf 23,90 EUR), PORR (-2,72 Prozent auf 33,95 EUR) und Raiffeisen (-2,41 Prozent auf 36,50 EUR).

Welche ATX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die OMV-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 2 633 352 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 35,287 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert aus.

ATX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Im ATX weist die Raiffeisen-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,56 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die OMV-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,30 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at