Am Donnerstag notiert der ATX um 09:10 Uhr via Wiener Börse 0,97 Prozent höher bei 6 456,54 Punkten. An der Börse sind die im ATX enthaltenen Werte damit 190,070 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der ATX 0,002 Prozent tiefer bei 6 394,58 Punkten, nach 6 394,72 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 6 390,21 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 6 457,46 Punkten lag.

So entwickelt sich der ATX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der ATX bislang ein Minus von 2,99 Prozent. Der ATX verzeichnete vor einem Monat, am 19.10.2026, den Stand von 6 506,54 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.08.2026, verzeichnete der ATX einen Stand von 6 592,91 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.11.2025, lag der ATX bei 4 809,19 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 20,64 Prozent aufwärts. Der ATX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7 043,27 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 5 007,83 Punkten.

Heutige Tops und Flops im ATX

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX befinden sich derzeit AT S (AT&S) (+ 5,80 Prozent auf 120,40 EUR), PORR (+ 3,25 Prozent auf 33,35 EUR), Raiffeisen (+ 1,25 Prozent auf 60,60 EUR), BAWAG (+ 1,23 Prozent auf 164,60 EUR) und voestalpine (+ 1,15 Prozent auf 35,16 EUR). Flop-Aktien im ATX sind derweil Lenzing (-0,95 Prozent auf 10,40 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-0,94 Prozent auf 73,50 EUR), Österreichische Post (-0,31 Prozent auf 32,40 EUR), CA Immobilien (-0,24 Prozent auf 21,10 EUR) und STRABAG SE (-0,19 Prozent auf 102,40 EUR).

Die teuersten ATX-Unternehmen

Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Wienerberger-Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 15 749 Aktien gehandelt. Mit 44,672 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Titel im Blick

Im ATX hat die OMV-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,89 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at