WKN: 60630 / ISIN: AT0000606306

ATX-Kursverlauf 09.01.2026 09:29:26

Wiener Börse-Handel: ATX beginnt Freitagssitzung mit Gewinnen

Wiener Börse-Handel: ATX beginnt Freitagssitzung mit Gewinnen

Der ATX bleibt auch am fünften Tag der Woche im Aufwärtstrend.

Am Freitag geht es im ATX um 09:12 Uhr via Wiener Börse um 0,11 Prozent auf 5 418,16 Punkte aufwärts. An der Börse sind die im ATX enthaltenen Werte damit 158,547 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der ATX 0,012 Prozent fester bei 5 412,72 Punkten in den Handel, nach 5 412,09 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 5 426,12 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 412,40 Zählern.

ATX-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den ATX bereits um 1,24 Prozent aufwärts. Der ATX notierte noch vor einem Monat, am 09.12.2025, bei 5 129,53 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 09.10.2025, verzeichnete der ATX einen Stand von 4 731,83 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.01.2025, wurde der ATX mit einer Bewertung von 3 647,53 Punkten gehandelt.

Tops und Flops im ATX

Die stärksten Einzelwerte im ATX sind derzeit CA Immobilien (+ 1,86 Prozent auf 24,14 EUR), AT S (AT&S) (+ 1,08 Prozent auf 32,80 EUR), OMV (+ 1,06 Prozent auf 47,66 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 0,97 Prozent auf 31,30 EUR) und Lenzing (+ 0,84 Prozent auf 24,00 EUR). Schwächer notieren im ATX derweil Vienna Insurance (-1,17 Prozent auf 67,60 EUR), CPI Europe (-1,05 Prozent auf 16,02 EUR), DO (-0,47 Prozent auf 212,00 EUR), Erste Group Bank (-0,38 Prozent auf 104,30 EUR) und Österreichische Post (-0,31 Prozent auf 32,15 EUR).

Die teuersten ATX-Unternehmen

Im ATX weist die OMV-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 24 882 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX hat die Erste Group Bank-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 40,350 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der ATX-Titel

Im ATX verzeichnet die Raiffeisen-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). OMV lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 9,16 Prozent.

Redaktion finanzen.at

Die Tops und Flops im ATX

Nachrichten zu Lenzing AG

Analysen zu Raiffeisen

15.12.25 Raiffeisen Erste Group Bank
04.11.25 Raiffeisen Barclays Capital
31.10.25 Raiffeisen Reduce Baader Bank
22.10.25 Raiffeisen neutral Deutsche Bank AG
30.09.25 Raiffeisen Equal weight Barclays Capital
Vor US-Arbeitsmarktdaten: ATX etwas fester -- DAX stabil -- Asiens Börsen am Freitag im Plus
Während der heimische Aktienmarkt zulegt, kommt der deutsche Leitindex nicht recht vom Fleck. An den Märkten in Fernost geht es vor dem Wochenende aufwärts.
