Raiffeisen Aktie
WKN: 60630 / ISIN: AT0000606306
|ATX-Kursverlauf
|
09.01.2026 09:29:26
Wiener Börse-Handel: ATX beginnt Freitagssitzung mit Gewinnen
Am Freitag geht es im ATX um 09:12 Uhr via Wiener Börse um 0,11 Prozent auf 5 418,16 Punkte aufwärts. An der Börse sind die im ATX enthaltenen Werte damit 158,547 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der ATX 0,012 Prozent fester bei 5 412,72 Punkten in den Handel, nach 5 412,09 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 5 426,12 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 412,40 Zählern.
ATX-Performance im Jahresverlauf
Seit Beginn der Woche ging es für den ATX bereits um 1,24 Prozent aufwärts. Der ATX notierte noch vor einem Monat, am 09.12.2025, bei 5 129,53 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 09.10.2025, verzeichnete der ATX einen Stand von 4 731,83 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.01.2025, wurde der ATX mit einer Bewertung von 3 647,53 Punkten gehandelt.
Tops und Flops im ATX
Die stärksten Einzelwerte im ATX sind derzeit CA Immobilien (+ 1,86 Prozent auf 24,14 EUR), AT S (AT&S) (+ 1,08 Prozent auf 32,80 EUR), OMV (+ 1,06 Prozent auf 47,66 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 0,97 Prozent auf 31,30 EUR) und Lenzing (+ 0,84 Prozent auf 24,00 EUR). Schwächer notieren im ATX derweil Vienna Insurance (-1,17 Prozent auf 67,60 EUR), CPI Europe (-1,05 Prozent auf 16,02 EUR), DO (-0,47 Prozent auf 212,00 EUR), Erste Group Bank (-0,38 Prozent auf 104,30 EUR) und Österreichische Post (-0,31 Prozent auf 32,15 EUR).
Die teuersten ATX-Unternehmen
Im ATX weist die OMV-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 24 882 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX hat die Erste Group Bank-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 40,350 Mrd. Euro den größten Anteil.
Fundamentaldaten der ATX-Titel
Im ATX verzeichnet die Raiffeisen-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). OMV lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 9,16 Prozent.
Redaktion finanzen.at
Aktien in diesem Artikel
|AT & S (AT&S)
|32,75
|0,92%
|CA Immobilien
|24,22
|2,19%
|CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ)
|16,02
|-1,05%
|DO & CO
|212,00
|-0,47%
|Erste Group Bank AG
|104,30
|-0,38%
|Lenzing AG
|24,05
|1,05%
|OMV AG
|47,66
|1,06%
|Österreichische Post AG
|32,15
|-0,31%
|Raiffeisen
|37,72
|0,11%
|Schoeller-Bleckmann
|31,35
|1,13%
|Vienna Insurance
|68,00
|-0,58%
Indizes in diesem Artikel
|ATX
|5 417,31
|0,10%