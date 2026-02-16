Wiener Börse-Handel: ATX beginnt Sitzung weit in der Gewinnzone

Beim ATX lassen sich am Montag erneut Gewinne beobachten.

Der ATX tendiert im Wiener Börse-Handel um 09:11 Uhr um 0,05 Prozent stärker bei 5 625,45 Punkten. An der Börse sind die im ATX enthaltenen Werte damit 162,162 Mrd. Euro wert. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0,003 Prozent auf 5 622,41 Punkte an der Kurstafel, nach 5 622,58 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 5 649,23 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 5 622,41 Punkten.

ATX-Performance im Jahresverlauf

Der ATX wies vor einem Monat, am 16.01.2026, einen Wert von 5 470,33 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, verzeichnete der ATX einen Stand von 4 853,39 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.02.2025, wies der ATX einen Wert von 4 083,89 Punkten auf.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 5,11 Prozent zu Buche. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des ATX bereits bei 5 835,02 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 314,88 Punkten registriert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX

Zu den Top-Aktien im ATX zählen derzeit STRABAG SE (+ 3,77 Prozent auf 93,60 EUR), PORR (+ 3,41 Prozent auf 39,45 EUR), Vienna Insurance (+ 1,59 Prozent auf 63,80 EUR), AT S (AT&S) (+ 1,55 Prozent auf 49,00 EUR) und Lenzing (+ 1,45 Prozent auf 28,05 EUR). Unter Druck stehen im ATX hingegen Verbund (-1,54 Prozent auf 57,50 EUR), OMV (-1,10 Prozent auf 54,05 EUR), voestalpine (-0,71 Prozent auf 44,50 EUR), CPI Europe (-0,63 Prozent auf 15,80 EUR) und Wienerberger (-0,46 Prozent auf 30,38 EUR).

Welche Aktien im ATX das größte Handelsvolumen aufweisen

Im ATX ist die voestalpine-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 26 935 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 39,612 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Mitglieder im Fokus

Im ATX hat die CPI Europe-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,17 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,82 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at