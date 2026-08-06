EVN Aktie

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WKN: 74105 / ISIN: AT0000741053

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ATX-Performance im Blick 06.08.2026 12:26:45

Wiener Börse-Handel: ATX bewegt sich mittags im Plus

Wiener Börse-Handel: ATX bewegt sich mittags im Plus

ATX-Handel aktuell.

Der ATX steigt im Wiener Börse-Handel um 12:08 Uhr um 0,93 Prozent auf 6 766,49 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 185,842 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,002 Prozent auf 6 704,05 Punkte an der Kurstafel, nach 6 703,90 Punkten am Vortag.

Der ATX verzeichnete bei 6 768,77 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 6 698,90 Einheiten.

So bewegt sich der ATX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der ATX bislang einen Gewinn von 4,72 Prozent. Der ATX verzeichnete vor einem Monat, am 06.07.2026, den Wert von 6 565,51 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.05.2026, notierte der ATX bei 5 967,80 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.08.2025, verzeichnete der ATX einen Stand von 4 557,85 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 26,44 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des ATX bereits bei 6 768,77 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 5 007,83 Punkte.

ATX-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX befinden sich aktuell Vienna Insurance (+ 4,24 Prozent auf 73,80 EUR), Lenzing (+ 2,55 Prozent auf 24,10 EUR), Palfinger (+ 2,32 Prozent auf 30,85 EUR), Erste Group Bank (+ 1,98 Prozent auf 123,50 EUR) und AT S (AT&S) (+ 1,82 Prozent auf 145,40 EUR). Die Verlierer im ATX sind hingegen voestalpine (-0,81 Prozent auf 46,74 EUR), EVN (-0,51 Prozent auf 29,15 EUR), CA Immobilien (+ 0,00 Prozent auf 24,55 EUR), STRABAG SE (+ 0,12 Prozent auf 87,00 EUR) und Österreichische Post (+ 0,16 Prozent auf 32,30 EUR).

Blick in den ATX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Erste Group Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. 94 873 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX hat die Erste Group Bank-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 45,410 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier soll ein KGV von 7,33 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,11 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

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Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

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Aktien in diesem Artikel

AT & S (AT&S) 143,60 -2,84% AT & S (AT&S)
CA Immobilien 24,25 -0,21% CA Immobilien
Erste Group Bank AG 120,00 -1,40% Erste Group Bank AG
EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG) 28,85 -1,70% EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
Lenzing AG 23,70 -2,07% Lenzing AG
OMV AG 62,80 -1,34% OMV AG
Österreichische Post AG 30,80 -4,94% Österreichische Post AG
Palfinger AG 30,65 1,49% Palfinger AG
STRABAG SE 85,50 -1,04% STRABAG SE
Vienna Insurance 71,70 -2,18% Vienna Insurance
voestalpine AG 46,14 -2,08% voestalpine AG

Indizes in diesem Artikel

ATX 6 652,73 -1,36%

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