EVN Aktie
WKN: 74105 / ISIN: AT0000741053
|ATX-Performance im Blick
|
06.08.2026 12:26:45
Wiener Börse-Handel: ATX bewegt sich mittags im Plus
Der ATX steigt im Wiener Börse-Handel um 12:08 Uhr um 0,93 Prozent auf 6 766,49 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 185,842 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,002 Prozent auf 6 704,05 Punkte an der Kurstafel, nach 6 703,90 Punkten am Vortag.
Der ATX verzeichnete bei 6 768,77 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 6 698,90 Einheiten.
So bewegt sich der ATX seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht verbucht der ATX bislang einen Gewinn von 4,72 Prozent. Der ATX verzeichnete vor einem Monat, am 06.07.2026, den Wert von 6 565,51 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.05.2026, notierte der ATX bei 5 967,80 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.08.2025, verzeichnete der ATX einen Stand von 4 557,85 Punkten.
Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 26,44 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des ATX bereits bei 6 768,77 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 5 007,83 Punkte.
ATX-Top-Flop-Aktien
Unter den stärksten Einzelwerten im ATX befinden sich aktuell Vienna Insurance (+ 4,24 Prozent auf 73,80 EUR), Lenzing (+ 2,55 Prozent auf 24,10 EUR), Palfinger (+ 2,32 Prozent auf 30,85 EUR), Erste Group Bank (+ 1,98 Prozent auf 123,50 EUR) und AT S (AT&S) (+ 1,82 Prozent auf 145,40 EUR). Die Verlierer im ATX sind hingegen voestalpine (-0,81 Prozent auf 46,74 EUR), EVN (-0,51 Prozent auf 29,15 EUR), CA Immobilien (+ 0,00 Prozent auf 24,55 EUR), STRABAG SE (+ 0,12 Prozent auf 87,00 EUR) und Österreichische Post (+ 0,16 Prozent auf 32,30 EUR).
Blick in den ATX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Aktuell weist die Erste Group Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. 94 873 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX hat die Erste Group Bank-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 45,410 Mrd. Euro den größten Anteil.
Fundamentalkennzahlen der ATX-Aktien im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier soll ein KGV von 7,33 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,11 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
|
07.08.26
|Freitagshandel in Wien: ATX verliert am Nachmittag (finanzen.at)
|
06.08.26
|Wiener Börse-Handel: ATX bewegt sich mittags im Plus (finanzen.at)
|
06.08.26
|ATX aktuell: ATX-Anleger greifen zum Start des Donnerstagshandels zu (finanzen.at)
|
05.08.26
|ATX-Titel EVN-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EVN von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
04.08.26
|Zuversicht in Wien: ATX Prime zeigt sich zum Handelsende fester (finanzen.at)
|
04.08.26
|Wiener Börse-Handel: ATX schlussendlich auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
04.08.26
|ATX aktuell: ATX präsentiert sich am Nachmittag fester (finanzen.at)
|
04.08.26
|Börse Wien in Grün: ATX zum Start auf grünem Terrain (finanzen.at)
Analysen zu EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
|12.06.26
|EVN kaufen
|Erste Group Bank
|28.05.26
|EVN add
|Baader Bank
|03.04.26
|EVN
|Barclays Capital
|06.01.26
|EVN verkaufen
|Baader Bank
|30.12.25
|EVN kaufen
|Erste Group Bank
|12.06.26
|EVN kaufen
|Erste Group Bank
|28.05.26
|EVN add
|Baader Bank
|03.04.26
|EVN
|Barclays Capital
|06.01.26
|EVN verkaufen
|Baader Bank
|30.12.25
|EVN kaufen
|Erste Group Bank
|12.06.26
|EVN kaufen
|Erste Group Bank
|30.12.25
|EVN kaufen
|Erste Group Bank
|15.10.25
|EVN kaufen
|Erste Group Bank
|28.08.25
|EVN add
|Baader Bank
|17.06.25
|EVN kaufen
|Erste Group Bank
|06.01.26
|EVN verkaufen
|Baader Bank
|18.12.25
|EVN Reduce
|Baader Bank
|08.12.25
|EVN verkaufen
|Baader Bank
|11.04.17
|EVN neutral
|Deutsche Bank AG
|02.03.17
|EVN neutral
|Kepler Cheuvreux
|02.03.17
|EVN Hold
|Deutsche Bank AG
|01.03.17
|EVN Hold
|Deutsche Bank AG
|18.02.16
|EVN neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|AT & S (AT&S)
|143,60
|-2,84%
|CA Immobilien
|24,25
|-0,21%
|Erste Group Bank AG
|120,00
|-1,40%
|EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
|28,85
|-1,70%
|Lenzing AG
|23,70
|-2,07%
|OMV AG
|62,80
|-1,34%
|Österreichische Post AG
|30,80
|-4,94%
|Palfinger AG
|30,65
|1,49%
|STRABAG SE
|85,50
|-1,04%
|Vienna Insurance
|71,70
|-2,18%
|voestalpine AG
|46,14
|-2,08%
Indizes in diesem Artikel
|ATX
|6 652,73
|-1,36%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.