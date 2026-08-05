Raiffeisen Aktie
WKN: 60630 / ISIN: AT0000606306
|ATX-Performance im Blick
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05.08.2026 15:58:50
Wiener Börse-Handel: ATX bewegt sich nachmittags im Plus
Der ATX steigt im Wiener Börse-Handel um 15:41 Uhr um 0,02 Prozent auf 6 658,33 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 184,073 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,084 Prozent auf 6 651,41 Punkte an der Kurstafel, nach 6 657,01 Punkten am Vortag.
Der ATX verzeichnete bei 6 717,16 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 6 631,47 Einheiten.
So bewegt sich der ATX seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht verbucht der ATX bislang einen Gewinn von 3,05 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX stand am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, bei 6 565,92 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.05.2026, notierte der ATX bei 5 800,23 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.08.2025, verzeichnete der ATX einen Stand von 4 523,63 Punkten.
Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 24,41 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des ATX bereits bei 6 717,16 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 5 007,83 Punkte.
ATX-Top-Flop-Aktien
Unter den stärksten Einzelwerten im ATX befinden sich aktuell Erste Group Bank (+ 2,40 Prozent auf 119,70 EUR), DO (+ 1,20 Prozent auf 210,50 EUR), AT S (AT&S) (+ 1,09 Prozent auf 148,00 EUR), STRABAG SE (+ 1,05 Prozent auf 86,50 EUR) und Raiffeisen (+ 0,97 Prozent auf 62,25 EUR). Die Verlierer im ATX sind hingegen Lenzing (-4,07 Prozent auf 23,60 EUR), voestalpine (-2,94 Prozent auf 46,92 EUR), Andritz (-2,87 Prozent auf 81,10 EUR), Verbund (-1,19 Prozent auf 58,10 EUR) und Österreichische Post (-1,07 Prozent auf 32,30 EUR).
Blick in den ATX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Aktuell weist die voestalpine-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. 278 367 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX hat die Erste Group Bank-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 44,711 Mrd. Euro den größten Anteil.
Fundamentalkennzahlen der ATX-Aktien im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier soll ein KGV von 7,40 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,07 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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